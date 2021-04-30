Muhtarlar: Değişim gerekiyor

Ömer KADİROĞLU-Funda BEDİR

Diyalog, muhtarların erken seçim ve siyasetle ilgili görüşlerine yer vermeye devam ediyor.

Muhtarların çoğu, erken seçimin salgın koşullarında gereksiz olduğunu söylerken, bazıları da farklı bir görüş ortaya koydu.

Mevcut hükümetin icraat yapamadığını belirten muhtarlar, parlamentoda yeni isimler olması gerektiğini vurguladı.

Muhtarlar, “Erken seçim konusunda ne düşünürsünüz, gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularına şu yanıtları verdi:

Emine Dönmez (Metehan Muhtarı)

“Salgın nedeniyle erken seçim şu an için olmasa da olur.

Virüsün varlığı nedeniyle seçime gitmek şu an için risklidir ve ülke ekonomisini olumsuz etkiler.

Yeni bir partiden ziyade mevcut partilere oy vermekten yanayım.

Mecliste doktor dışında bu işi okuyan uzman kişilerin parlamentoda olmasını istiyorum.”

Raşit Özsağlam (Yiğitler Muhtarı)

“Seçim olsa ne olmasa ne… Erken seçim şart ancak seçime mevcut siyasilerin dışında kişilerle gidilmelidir. Yeni bir partiden ziyade bilgili ve iş yapacak yeni insanların orada olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar koltuk kavgasına düştüler ve icraat yapmıyorlar.

Bir seçim olursa parlamentoda Reşat Akar, Osman Ertuğ’u görmek istiyorum.”

Mehmet İyici (Yeniceköy Muhtarı)

“Memleketin içerisinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurursak, birinin aldığı kararı diğerinin onaylamadığını da göz ardı etmezsek kesinlikle erken bir seçim gereklidir.

Ben seçimlerde karma oy kullanarak iş yapacağına inandığım insanları destekliyorum.

Kime oy vereceğim çıkacak olan adaylara bağlı ancak Hasan Sertoğlu, Ahmet Benli ve Birikim Özgür gibi isimleri mecliste görmek istiyorum.”

Halil Karasoy (Kalavaç Muhtarı)

“Memleketin içerisinde bulunduğu çıkmazı göz önünde bulundurursan erken bir seçim en yakın zamanda gereklidir.

Ben karma oy kullanacağım. İş yapacak halk için çalışacak kişilerin parlamentoda olmasını istiyorum.”

Yılmaz Yılmazoğulları (Düzova Muhtarı)

“Şu anda salgınla mücadele edilen bir ortamda bir seçime gidilmesi kesinlikle doğru değildir. Ara seçimin bile yapılmaması gerekiyor.

Bir seçim olması halinde mevcut partilerden birini destekleyeceğim.



Yeni kurulan partilerin durumunu gördüğümüz için farklı bir oluşuma gerek olmadığını düşünüyorum. Mecliste görmek istediğimiz ve oraya gönderdiğimiz herkeste hüsran yaşadık ve artık kimseye güvenimiz kalmadı.”

Şevket Fedai (Minareliköy Muhtarı)

“İçerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle erken seçim şu an değil ancak salgından kurtulur kurtulmaz hemen yapılmalıdır.

Yeni bir parti oluşumunda gençleri ve bilgili kişileri görmek isteriz ancak seçim olursa mevcut partilerden birini destekleyeceğim.

Olası bir seçimde Ali Karavezirler’i parlamentoda görmek istiyorum.”

Cemil Şensoy (Demirhan Muhtarı)

“Şu an orada olanların beceriksizliğini gördük ve bir erken seçim olması gerektiğini düşünüyorum.

Bir erken seçimle taze ve yeni kanların farklı insanların parlamentoda olması gerekiyor.

Erken seçim olması halinde yeni bir oluşum yerine mevcut partilerden birini destekleyeceğim.

Parlamentoda görmek istediğim isimler arasında Reşat Akar, Ali Karavezirler ve Boysan Boyra vardır.”

Yusuf Sofu (Çukurova Muhtarı)

“Seçim olsa yine değişen bir şey olmayacağı için seçim yapılmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Bir seçim olacaksa yeni bir parti oluşumu değil de mevcut partilerden birini destekleyeceğim. Parlamentoda Tufan Erhürman gibi akıllı ve çalışkan kişilerin olmasını istiyorum.”

Mehmet Reis (Cihangir Muhtarı)

“Bir buçuk yıldır ne hükümet ne de memleketi yönetecek kişi ile ilgili ülkede siyasi bir irade yoktur. Ülkede erken seçim kesinlikle gereklidir. Seçim olacaksa mevcut partiler yeterlidir, yeni bir parti oluşumuna gerek yoktur. Yapılacak seçimde parlamentoda Reşat Akar ve Ali Karavezirler’i görmek istiyorum.”

Mürüde Erzen (Balıkesir Muhtarı)

“Şu an için hükümetin başarılı olamadığını düşünüyorum ve erken bir seçimin gerekli olduğu kanaatindeyim. Mevcut hükümet hiçbir iş yapamıyor.

Bir seçim olacaksa yeni bir parti oluşumuna gerek olmadığını, hatta mevcut partilerin bile ülkemiz için fazla olduğunu düşünüyorum.

Parlamentoda Tufan Erhürman gibi bilgili ve aydın kişilerin olmasını istiyorum.”

Salahi Karpuzcu (Gönyeli Yenikent Muhtarı)

“Erken bir seçim şu an için gereklidir. Erken bir seçim olmalıdır çünkü mevcut hükümetin icraat yapamadığını görüyoruz.

Bir seçim olması halinde mevcut partilerin yeterli olduğunu, yeni bir parti oluşumuna gerek olmadığını düşünüyorum.

Parlamentoda halk için çalışacak bilgili ve siyasette tecrübeli kişilerin orada olmasını istiyorum.”

Yılmaz Koloğlu (Değirmenlik Tepebaşı Mahallesi Muhtarı)

“Ülkenin içerisinde bulunduğu pandemi mücadelesi nedeniyle şu an bir erken seçim yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum.

Bir seçim olması halinde yeni bir parti oluşumu yerine mevcut partilerle ancak içerisindeki insanların değişerek aklı başında gençlerimizle yönetilmek isterim.

Parlamentoda doktor veya avukat yerine siyasi bilimleri okuyan ve bu bölümlerden mezun olan gençlerimizin olması en doğrusu olacaktır.”