Rumların 1974’te toplu katliamı sonucu hayatlarını kaybeden Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı. Törende konuşma yapan Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır yaşanan acılara değindi; Rumların savunmasız 126 çocuk ve kadını katlettiklerini, buldozerlerle gömdüklerini ifade etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı. Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şehitliğe çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende şehit aileleri adına Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yaptı.

Tören, şehitliğin ziyaretiyle son buldu.

Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 10.30’da yapıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Tören şehitliğin gezilmesiyle son buldu.

Aşır: Çocuk ve kadınlar katledilip buldozerlerle gömüldü

Şehit aileleri adına Muratağa Sandallar Şehitliği'nde konuşan Ahmet Aşır, 46’ncı yılda tüm şehitleri rahmetle andı.

Aşır, EOKA tarafından yapılan katliamlarda birçok soydaşlarının şehit edildiğini ifade ederek, Rumların 103 köyü yıktığını anımsattı ve milli mücadele yıllarını anlattı.

Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için Türkler yanında Rumların da katledildiğini ifade eden Aşır, Anavatan Türkiye sayesinde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuştuğunu kaydetti.

Aşır, Rumların savunmasız 126 çocuk ve kadını katlettiklerini, buldozerlerle gömdüklerini ifade etti.

Uluçay: Yıllar geçse de acısı taze

Bu arada Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarının yıldönümü dolayısıyla mesajlar yayımlandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, mesajında şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk halkının tarihinde en karanlık ve en acı günlerden birkaçıdır 14 ve 15 Ağustos. Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent katliamları yıllar geçse de acısını hissettirmekte ve yüreklerimizi dağlamaya devam etmektedir. Sivil Kıbrıslı Türklerin, kadın, yaşlı ve çocuk demeden acımasızca katledilmesi ne kadar kabul edilemezse, bunca yıl geçmesine karşın sorumlularının adalet önüne çıkarılmaması da o kadar kabul edilemezdir.

Savaşın ne demek olduğu, bedelini kimlerin ödediği böyle günlerde daha iyi idrak edilir. Şehitlerimize, onların aile mensuplarına ve Kıbrıs Türk halkına en büyük borcumuz böyle büyük acıların bir daha yaşanmamasını temin etmektir.”

Taçoy: Varlığımızın yok sayılma girişimi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, şehitleri saygı ve şükranla andı, rahmet diledi.

Taçoy, “Hafızamızdan silinmeyen o görüntülere maruz kalan insanımızın tek suçu Türk olmak. Bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan olayların temelinde yatan da tıpkı o dönemde olduğu gibi, varlığımızın bu adada yok sayılma girişimleridir” dedi.

Sucuoğlu: Kıbrıs Türkleri katledildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da mesajında şöyle dedi:

“Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşayan Kıbrıs Türklerinin, Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından katledilişinin 46. yıldönümünü büyük bir acı ile anıyoruz.

Ülkemizin bir daha böylesi acıları yaşamamasını temenni ederken; Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarında hayatlarını kaybeden şehitlerimizin huzurunda saygı ile eğilir Allah’tan rahmet dilerim.”

Oğuz: Derin acıyla anıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise Atlılar-Muratağa-Sandallar köylerinde yaşanan acının bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Oğuz, şehitleri anma mesajında “46 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşayanları derin acıyla anıyoruz” dedi.



Üstel: Ruhları şad olsun

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, şehitleri rahmetle andı.

Üstel, Kıbrıs Türkü’nün yaşadıklarının, geleceğe dönük adımların daha güvenli, gelecek nesli tehdit edemeyecek unsurlar içermesi için hafızalarda bulunması gereken yaşanmışlıklar olduğunu belirtti.

Üstel, “Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin huzurunda Allah’tan rahmet diler, manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020, 11:44