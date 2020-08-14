İçerisinden hafif yaralı kurtuldu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında İsmet Yapıcı (27) isimli sürücü Girne Kapı olarak bilinen yerde park halindeki araca çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, eski model BMW araç hurdaya döndü.

Kazalı aracı görenler hayrete düştü, sürücünün ucuz kurtulmasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 16.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi ( Girne Kapı) üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki FA 706 plakalı araçla seyreden İsmet Yapıcı direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda durakta park halinde bulunan TPY 093 plakalı araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu adeta hurdaya dönen FA 706 plakalı araçtan yaralı olarak çıkan Yapıcı olay yerine çağrılan ambulansla Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.