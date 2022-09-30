Kuzeye geçen araç sayısında 3 kat artış

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının ucuzluğu, güneyden kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Rumların sayısında patlama yaşanmasına yol açtı. Elde edilen istatistik bilgilere göre; bu yılın ilk 8 ayında bir milyon 882 bin Kıbrıslı Rum kuzeye geçiş yaptı

Metehan, Beyarmudu, Derinya ve Yeşilırmak sınır kapılarından kuzeye geçiş yapan araç sayısı ise 601 bin 749’ a ulaştı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 197 bin 230 idi.

Kuzeye geçen Güney Kıbrıs plakalı araçların ilk durağı akaryakıt istasyonları oluyor. Kuzeyde akaryakıt fiyatlarının güneye göre çok daha düşük olması nedeniyle, bu durum Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerini teşvik etmiş oluyor.

Çarşıya da yaradı

Kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların akaryakıt dışında ‘sınırlı sayıda’ sigara, giysi, sebze ve meyve aldıkları belirtiliyor.

Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde 300 Euro’ya kadar kişisel alış-verişlerde Rum gümrüğü herhangi bir engel koyamıyor.

Kuzeyde buton ekmek, hellim, yerli üretim peynir ve balık fiyatları da güneydeki fiyatların oldukça altında. Ve bu durum Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerini daha teşvik edici oluyor.

Bazı Kıbrıslı Rumlar diş tedavisi ve kuaför ihtiyaçlarını da kuzeyde gideriyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 09:59