Lefke renklendi

Ömer KADİROĞLU

Lefke Hurma Festivali’nin 12’ncisi dün yoğun katılımla gerçekleşti. Gerek bölge halkı gerek diğer illerden gelenler festival alanını doldurdu. Lefke Çarşı Merkezi’nde renkli görüntüler ortaya çıkarken, halkın yanı sıra siyasiler de festivale katılarak, alışveriş yaptı.

Geleneksel Lefke Hurma Festivali, sabah saatlerinde başladı, akşamüzeri saat 18.00’e kadar sürdü.

Açılış konuşmaları ile başlayan 12’nci Hurma Festivali halk dansları, konserler, sergiler, doğa yürüyüşleri, sunumlar ve Lefke turu ile devam etti.

Hurmanın yanı sıra birçok ürün satıldı



Festivalde kurulan stantlarda hurmanın yanı sıra yerel ürünler, el emeği göz nuru hediyelik eşyalar da satışa sunuldu. Lefke’nin temel ürünlerinden hurmanın geniş kitlelere tanıtılması, hurma üreticilerinin desteklenmesi ve Kıbrıs kültürüne ait farklı ürünlerin de halkla buluşturulması amacıyla yapılan festival Lefke Turizm Derneği, Lefke Belediyesi ve Avrupa Birliği’nin ‘’İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ işbirliği ile gerçekleştirildi.

Siyasilerden yoğun ilgi

Festivale katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, üniversite öğrencileri ve diğer ilçelerden gelen birçok kişi alışveriş yaparak, esnafa katkı sağladı.

Milletvekili Manavoğlu, hurmanın yanı sıra portakal ve hediyelik eşya, Erhürman da lokma ve kitap satın aldı. Bakan Canaltay da esnafla kahve içti, sohbet etti.

Vatandaşlar güzel bir gün yaşarken, esnaf da bol bol satış yapmanın keyfini sürdü. Devamı sayfa 4’te