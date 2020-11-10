Analiz sonuçları henüz çıkmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik Şube ekipleri tarafından evinde yapılan aramada satışa hazır şekilde paketlenmiş 263 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen Nijerya uyruklu Ndzama Alex İgor hakkındaki soruşturma devam ediyor. Eele geçirilen uyuşturucu maddeler analize gönderilirken sonuçların henüz çıkmadığı belirtildi.

Zanlı 8 gün daha poliste tutuklu kalması talebiyle dün ikinci kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu maddeler ile ilgili analiz sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

Soruşturma sürüyor

Mahkemeye mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, 5 Kasım 2020 tarihinde, zanlının ikametgâhında uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldıklarını ve baskın yaptıklarını söyledi.

Zanlının da ikametgâh içerisinde tespit edildiğini aktaran Kavaz, yapılan arama sonucunda, banyo odası içerisinde bulunan çamaşır makinesinin içinde, 263 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu aktaran Kavaz, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak, zanlının, 8 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.