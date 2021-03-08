Sıkı kontrol ediliyor

Onur ULAĞ

Kademeli açılma kararları doğrultusunda bir buçuk aylık aradan sonra yeniden kurulan açık pazarlar, Covid-19 tedbirleriyle faaliyet gösteriyor. Girne’de Çarşamba, Gazimağusa’da Perşembe ve Lefkoşa’da Cumartesi günleri hizmet veren Pazar yerleri belediye ekipleri tarafından denetleniyor. Ekipler açık pazara girişte temassız ateş ölçer kullanarak, sıcaklık ve maske kontrolü yapıyor. Pazar esnafının en az 3 gün içinde yapılmış negatif PCR testlerini de denetleyen Zabıta Ekipleri, pazarın içinde yoğunluk oluşmaması için giriş ve çıkışlarda önlemler alırken, hijyeni sağlamak için de kontrol noktalarında vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları bulunduruyor.