Lisede okuyordu

Hüseyin ÇİÇEK

Trafik kazası sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Raif Koçak, tedavi gördüğü Güney Kıbrıs’taki Makarios Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Eski Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda yolu yaya olarak geçerken saat 04.15’te yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Koçak’ın yaşam mücadelesi 8 gün sürdü.

Koçak dün Gazimağusa’da ikindi ezanının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Hayatının baharında yaşama veda eden Koçak’ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, kazanın meydana geldiği yolda tek bir aydınlatma lambasının yanmadığı belirtildi.

Yakınlarından yol isyanı

Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri, kazanın gerçekleştiği yolda aydınlatma lambası olmadığını, gece zifir karanlık olduğunu belirtti. Sürücülerin karanlık olan yolda yayaları fark edemeyeceğini iddia eden bölge sakinleri, yıllardır b yeterli aydınlatmanın sağlanmadığını ve olası tehlikelerin devam ettiğini ifade etti. Bu arada sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yakınları “Yollar zifiri karanlık, sistem yok, seni de koruyamadık Mehmet” diyerek, yaşadıkları acıyı paylaştı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 20 Ocak 2023 tarihinde saat 04.15’te eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelmişti. Yönetimindeki TKM 187 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Erhan Çelik, Berkel mobilya önünde, yolda yaya olarak yürüyen Mehmet Raif Koçak’a çarpmıştı. Ağır yaralanan Mehmet Raif Koçak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 18 yaşındaki genç, Lefkoşa’nın Rum kesiminde bulunan Makarios Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edilmişti.