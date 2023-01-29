Bu kadar basit mi?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa- Karpaz anayolu üzerinde önceki akşam Hakan Kelek’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına neden olan alkollü sürücü 25 yaşındaki Onur Armağan, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Hakan Kelek’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun oldukça ciddi olduğu mahkemeye aktarıldı. Zanlının ise kaza esnasında 425 promil alkollü olduğu açıklandı. Zanlı hakkında tutuklama talep edilirken, söz hakkı verilen Armağan, “Hiç bir şeyin farkında değildim, çarptığım kişi de benim arkadaşım, çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

Alkollü ve süratliydi

Polis memuru Salih Türet, kazanın 27 Ocak 2023 tarihinde, saat 21.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis memuru, zanlı Onur Armağan’ın, 425 promil alkol tesiri altında, yönetimindeki LL 637 plaka araç ile Gazimağusa istikametine seyrettiği esnada, Tatlı market yakınlarında, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, önce EA 949 plaka aracın yan kısmına çarptığını ifade etti. Polis, sürücünün akabinde yaya olarak yol kenarında bulunan Hakan Kelek’e çarparak savurduğunu, aracın ise yolun solunda çıkarak tavanı üzerinde durduğunu açıkladı. Kaza sonucu Hakan Kelek ile zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten polis, Hakan Kelek’in ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

“Farkında bile değildim”

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu ifade etti ve “Hiç bir şeyin farkında değildim, çarptığım kişi de benim arkadaşım, çok üzgünüm” şeklinde konuştu. Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.