"Teslim ol" çağrısı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dün hareketli dakikalar yaşandı. Bir suç nedeniyle aranmakta olan firari O.A.(E-28 ) hastanede yatmakta olan annesini ziyarete gittiği esnada, polis tarafından fark edilince kapı camlarını kırarak kaçtı. Polis zanlının bulunması için bölgede arama başlattı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; O.A. aleyhinde yürütülen bir soruşturma kapsamında bir süredir aranıyor. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören annesini dün saat 14.30 sıralarında ziyarete giden zanlı, hastanede görevli polis tarafından fark edildi ve koridorlarda kovalamaca başladı.

Çıkışa yönelen O.A.kilitli vaziyette olan kapının camlarını kırarak hastane dışına çıktı ve izini kaybettirdi. Polis, her yerde firari zanlı O.A.’yı arıyor.

O.A. kısa bir süre önce eski kız arkadaşını darp etmiş, evine girerek çekmece ve dolapları karıştırmıştı. Zanlı bu nedenle mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmış ve davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023, 02:32