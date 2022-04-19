‘Local Pay’ vurgunu

Suna ERDEN

Yurt dışında yaşayan şahısların hesaplarından para çekilmesiyle ilgili Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü’nün ardından Osman Tosunoğlu ile Murat Altun isimli zanlılar da gözaltına alındı. Mali polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 4 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu’yla ilgili kısmının tamamlandığı belirtilerek, 3 zanlı için teminat talep edildi.

Cep telefonunda hesap bilgileri, yabancı uyruklu şahısların banka kartı şifreleri bulunan Murat Altun’un ise 4 gün tutuklu kalması talebinde bulunuldu.

Mali Şube’de görevli polis, 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında zanlının kullanımında bulunan ancak başka bir şahsa ait Local Pay hesabıyla mobil ödeme sistemi aracılığıyla 25 kişiye ait banka kartlarıyla işlem yapıldığını söyledi.

Polis, 25 şahsa ait karttan çekilen toplam 243 bin 200 TL paranın Kemal Buba’nın kullanımında bulunan Local Pay hesabına geldiği ancak birkaç saat sonra aynı sisteme üye bir iş yerinin hesabına aktarıldığını açıkladı.

Polis, kart sahiplerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, Local Pay hesabını kullanan Buba’nın tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Kemal Buba’nın cep telefonunda yapılan incelemede Whatsapp isimli programda Mustafa Kemal Lökcü’nün şüpheli işlemlerle ilgili ses kaydı ve yazışmaları olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Başkasının parasıyla fatura ödedi

Polis memuru, zanlı Osman Tosunoğlu’nun ise 243 bin TL’den önce aynı hesaba gelen paradan iki defada toplam bin TL aldığını ve işlettiği pansiyonun elektrik borcuna yatırıldığını söyledi.

Polis, suçla bağlantılı aranan Murat Altun’un da Osman Tosunoğlu’nun pansiyonunda kaldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, ancak Osman Tosunoğlu’nun Murat Altun’la ilgili bilgi vermediğini belirtti.

Polis, zanlı Osman Tosunoğlu ile Murat Altun’un cep telefonlarında Local Pay bilgilerini paylaştığının belirlendiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu’yla ilgili kısmının tamamlandığını açıklarken, 3 zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Şifreler Murat’ta

Polis, zanlı Murat Altun’un telefonunda havalelerin şifreleri, kart bilgileri ve şifrelerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyerek, zanlı Murat Altun’un 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

4 zanlından 3’ü teminatla serbest

Mahkeme, Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu için 2’şer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme, ayrıca zanlı Kemal Buba’nın 15 bin TL, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu’nun ise 5’er bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi.

Murat Altun’un ise tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Teminat şartlarını yerine getiren Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu yargılanıncaya kadar özgür kaldı.