Lokum ve Pamir geçit vermedi

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, deniz ve hava limanlarındaki denetimlerini artırdı. Dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen kontrollerde Girne Turizm Limanı ile Ercan Havalimanı’nda ülkeye uyuşturucu maddeyle giriş yapmaya çalışan dört kişi tespit edildi. Yapılan aramalarda toplam 8 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Girne Turizm Limanı’nda E.B.S.’nin (E-56) detektör köpek Lokum’un tepki vermesi üzerine durdurulduğu, Ercan Havalimanı’nda ise B.A. (E-42), A.T. (E-44) ve E.A.’nın (E-52) dedektör köpek Pamir’in tepkisi sonucu yakalandığı bildirildi.

Ercan’da tutuklanan 3 zanlı Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, B.A.’nın 21 Ocak 2026 tarihinde saat 12.50, A.T. ile E.A.’nın ise aynı tarihte 20.50 sıralarında Ercan Havalimanı’na geldiklerini söyledi. Polis, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlıların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti. Polis, B.A.’nın çantasında, A.T.’nin cebinde, E.A.’nın da bagajında 2’er gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen toplam 6 gram uyuşturucunun analize gönderileceğini, soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Almanya’da serbestmiş

Mahkemede söz alan A.T. “Almanya’dan geldim, orada ot içmek serbest, burada yasak olduğunu bilmiyordum. Geceleri uyuyamadığım için içiyorum, bilseydim getirmezdim” dedi.

Zanlı E.A. da Almanya’dan geldiğini, orada serbest olduğunu ve herkesin ot içtiğini söyledi.

Mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Girne Turizm Limanı’nda yakalandı

Öte yandan Girne Turizm Limanı’nda yakalanan zanlı E.B.S. (E-56) de Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının ülkeye giriş yapmak üzere olduğu sırada Narkotik Dedektör Köpeği Lokum’un zanlının çantasına tepki verdiğini, bunun üzerine çantada yapılan aramada 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek bir gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; talebi uygun bularak zanlı E.B.S.’nin bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.