Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisi, Ali Emiroğlu anısına Oğuz Alp Tan tarafından yapılan yenilemenin ardından dün hizmete açıldı.

Kalp ve Damar Cerrahisi servisinin açılışı için düzenlenen törene Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastane personeli ve davetliler katıldı.

Törende sırasıyla proje sorumlusu İnşaat Mühendisi Timur Seyidoğlu, yatırımcı Oğuz Alp Tan, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Başbakan Ünal Üstel Birer konuşma yaptı.

Proje Sorumlusu Timur Seyidoğlu, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünü modern ve günümüz şartlarına uygun şekilde hastaların kullanımına sunmaktan mutlu olduklarını belirterek, yapılan bakım ve onarımlara ait bilgi verdi.

Proje kapsamında 21 oda ve tüm koridorları tamir ettiklerini söyleyen Seyidoğlu, projenin detaylarını aktardı.

Yatırımcı Oğuz Alp Tan ise, tadil ettikleri servisi geçen yıl vefat eden Ali Emiroğlu’nun doğum gününde açmaktan onur duyduğunu belirtti. Tan, bu projenin bir ekip işi olduğunu ve yoğun bir maratonun ardından sonuçlandırmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

