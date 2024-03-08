Berlin’den mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinde eşitlik temelinde iki devletli çözüm istediklerini söyledi.

Tatar, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında, "Anlaşma niyetimiz 'evet', ama eşitlik temelinde. Kıbrıs Türk'ünün egemenliği fevkalade önemli." dedi.

Kıbrıs meselesinde eşitlik temelinde iki devletli çözüm istediklerini vurgulayan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle (GKRY) müzakere masasına tekrar oturabilmeleri için direkt uçuşun, ticaret imkanının, izolasyonların kaldırılarak sporcuların müsabakalara katılma hakkının ve kendilerinin diğer muhataplarıyla görüşme hakkının gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Akdeniz'deki doğal kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi için eşitlik temelinde bu çalışmaların başlatılabilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, "Bunu başlatacak olan GKRY ve KKTC'dir. Bize 'Gelin temsilci verin' diyorlar. Ama Biz Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımıyoruz. Biz silah zoruyla dışarı atıldık. Kıbrıs Cumhuriyeti işgal altında bir cumhuriyettir. Diğer tarafa verdikleri önem kadar KKTC'ye de önem verecekler." ifadesini kullandı.

Tatar, egemenlik meselesiyle ilgili olarak ortaya çıkacak olan yeni bir anlayışın kendilerini tatmin etmesiyle oturup devletten devlete görüşmeleri başlatabileceklerini kaydetti.

