Açık pencere bırakmayın

Suna ERDEN

Gönyeli bölgesinde 4 evden ve 3 araçtan para ve eşya çalan, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ‘Güvenli Sokaklar Operasyonu’ kapsamında önceki akşam tutuklanan Sedat Demir (24), Cuma Yıldız (20) Gülten Kasap (20) ve Zeynel Demir (25) dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis; zanlıların 17-18 Nisan 2025 tarihleri 19.00-08.30 saatleri arasında Yenikent'te park halinde bırakılan UJ 703 plakalı araç içeresinden bin Euro, 5 bin TL ve çeşitli markalarda makyaj malzemeleri çaldıklarını söyledi. Polis; zanlıların 21 Nisan tarihinde ise saat 01.00 raddelerinde Gönyeli'de sakin R.Y.’ye ait ikametgahın penceresinin plastik panjur kolunu kırıp içeri giriş yaptıklarını, ev sahibinin fark etmesi üzerine aynı yerden çıkarak olay yerinden ayrıldıklarını belirtti. Polis; zanlıların aynı gün saat

15.00 sıralarında da Yenikent’te sakin B.Ş.’ye ait park halindeki araç içeresinden bir adet Armani marka güneş gözlüğünü ve bir adet Sony marka fotoğraf makinesini çaldıklarını açıkladı. Polis; zanlıların yine aynı gün 22.30-06.30 saatleri arasında Gönyeli’de sakin A.M.’nin ikametgahının açık vaziyetteki penceresinden mutfak kısmına giriş yaptıktan sonra kumbara içerisinden henüz tespit edilemeyen miktarda demir ve kağıt paralar ve yine naylon poşet içerisinde muhafaza edilen 300 TL nakit para ve siyah renk erkek cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit parayı çalarak, aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis; zanlıların A.M.’nin evinin önündeki park halindeki araç içerisinden ise 3 bin 500 TL değerindeki Elle marka siyah renk güneş gözlüğünü ve kırmızı renk gözlük kılıfını çaldıklarını belirtti.

Polis; zanlıların yine 21 Nisan tarihinde 20.00-18.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin H.S.’ye ait ikametgahının doğuya bakan balkonu içerisinde muhafaza ettiği bir adet 800 TL değerindeki 10 kilogramlık boş jet gaz tüpü çaldıklarını ifade etti.

Polis; zanlıların yine aynı tarihte 21.00-08.30 saatleri arasında Gönyeli’de F.D.A.’ya ait eve açık salon odası penceresinden içeresine giriş yaptıktan 2 bin TL nakit parayı çaldıktan sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis; meydana gelen olaylarla ilgili uzun süren soruşturma sonucunda zanlıların Gönyeli’de görevli tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Faili meçhul olaylar araştırılacak

Polis; zanlılar Cuma Yıldız ve Gülten Kasap’ın gönüllü ifade verdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların herhangi bir suç ortağı olup olmadığının araştırılması gerektiğini kaydeden polis, incelenecek kamera görüntüleri de olduğunu belirtti. Polis; zanlıların bölgede meydana gelen faili meçhul ev olaylarla bağlantısı olup olmadığının araştırılmasının yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Zanlı Zeynel Demir’in avukatı talebe itiraz etmezken, müvekkilinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, Zeynel Demir’in doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.



Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025, 10:06