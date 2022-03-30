Maaşlar ödenemiyor

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), ülkede yaşanan ekonomik krize karşı hükümetin ‘hayatı ucuzlatacak ’önlemler almaması ve çalışanların beklentilerini karşılanmaması gerekçesiyle yarın ‘şok eylem ve grev’ yapacaklarını duyurdu.

Maliye-Sen, yarından itibaren Cuma gününe kadar tam gün greve giderek maaş ödemeleri dâhil olmak üzere tüm işlemleri durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Sendika, hükümetin “hayatı ucuzlatacak” önlemler almaya başlamaması, çalışanların ve halkın beklentilerini karşılanmaması halinde tüm devlet ödemelerini felç edecek şok eylem ve grevlere devam edeceğini de bildirdi.

Maliye-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar her geçen gün artarken atalet sorunu yaşayan hükümet edenlerin yaşanan ekonomik krize karşı hiçbir önlem alamadığını hayretler içerisinde izlemeye devam etmekteyiz. Bakanlar Kurulu toplantılarında sadece ve sadece yeni zamlara ve atamalara imza atan çiçeği burnundaki hükümetimizin artık; çalışanları, emekçileri, emeklileri, sosyal yardım alanları, sigortalıları, özel sektörü kısacası tüm kesimleri rahatlatacak ekonomik tedbirler almasını beklemekteyiz” denildi.

Açıklamada, “31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günü tam gün greve giderek maaş ödemeleri dahil olmak üzere tüm ödemeleri durdurma kararı almış bulunmaktayız. Hükümetin çalışanların ve halkın beklentilerini karşılanmaması halinde tüm devlet ödemelerini felç edecek şok eylem ve grevlere devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 10:28