Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki LY 056 plakalı araçla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden Rıdvan Benek, aynı şerit içerisinde seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeni ile durmakta olan 23 yaşındaki Erdal Gümülü yönetimindeki SN 959 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpma sonucu SN 959 plakalı araç ileri doğru savrularak önünde durmakta olan 60 yaşındaki Carol İsabella yönetimindeki NS 778 plakalı aracın arka kısmına vurdu. Kaza sonucu yaralanan, araçlarda maddi hasar oluştu Polis, kazayla ilgili soruşturma başaltı.