Sinir krizi geçirdi

Lefke’ye bağlı Çamlıköy’de meydana gelen olayda bölge sakini 53 yaşındaki Seydihan Köse, bir komşularının 12 yaşındaki oğlunu evine götürerek tecavüz etmeye kalkıştı.

Cinsel saldırısı girişimi teşebbüste kalan sanık, çocuğu “Babana söyleme. Babana söylersen seni de öldürür beni de öldürür. Eğer söylersen seni döverim” diyerek tehdit etti.

Bu olayın 2021 yılının Ocak ayında meydana geldiği, sanığın 2022 yılı Şubat ayı içerisinde de tam 2 kez benzer nitelikte suç işlediği belirtildi.

Yargılanmak üzere 2022 yılı Şubat ayında cezaevine gönderilen sanık hakkındaki dava dün görüşüldü.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 8 yıl hapse mahkûm edildi. Sanık 8 yıl hapis cezası kararının ardından öfkeden deliye döndü.

Tecavüze kalkıştı

Dava kararını okuyan yargıç Şerife Kâtip Kır, 2021 yılı Ocak ve Şubat ayları arasında Çamlıköy’deki ikametgâhı içerisinde 12 yaşında olan erkek çocuğuna cinsel tecavüzde bulunmaya teşebbüs ettiğini söyledi. Katip, sanığın cinsel saldırıda bulunduğu esnada çocuğu “Babana söylersen seni döverim” diyerek, tehdit ettiğini belirtti.

Kâtip, sanığın yine 2022 yılı Şubat ayı içerisinde de 2 kez benzer nitelikte suç işlemeye teşebbüs ettiğini ifade etti.

Cinsel suçların toplumda infiale yol açan vahim suçlar arasında yer aldığını ifade eden Katip, bu tür suçları işleyenlere ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç Katip, kamu yararı ve çocukların korunması prensibi çerçevesinde sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.