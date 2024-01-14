‘Böyle gider’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs sorununun bu yıl içinde hareketleneceğine ilişkin iddiaları değerlendiren vatandaşlar, herhangi bir gelişmenin olacağına inanmadıklarını söylüyor. Vatandaşlara göre, bu yıl içinde çözüm olması mümkün görünmüyor.

Hemen herkes “bu şekilde herkes kendi bölgesinde yaşamaya devam edecek” diyor.

Ne dediler?...

Mustafa Tümer

“2024 yılında Kıbrıs sorunu ile ilgili bir gelişme beklemiyorum. Kıbrıs’ta bu güne kadar çözüm ümidi doğmadığı için çözüm olacağı yönünde bir inancımız olmamıştır. Çözüm olacaksa da iki toplumlu herkesin şu anda olduğu yerde kalacağı şekilde bir çözüm olmasını istiyorum.”

Yıltan Kürtoğlu

“2024 yılında bir çözüm olacağı yönünde şimdilik bir inancım yok. Çözüm şu anda bize çok uzak görünüyor. Bir çözüm olursa çok iyi olur ancak çözüm modeli iki devletli çözüm olması en doğru model olacaktır.”

Yusuf Ak

“Bu yıl içinde Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını beklemiyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olacağı yönünde hiçbir inancım yoktur. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa iki devletli herkesin şu anda olduğu gibi bulunduğu yerde kalacağı eşit şartlarda bir çözüm olması gerekiyor.”

Hasan Şah

“Kıbrıs sorunu ile ilgili 2024 yılında bir çözüm veya bir gelişme beklemiyorum. 50 senedir çözülmedi bundan sonra da olmaz. Zaten böyle bir inancımız da kalmadı. Olası bir çözüm modelinin de şu anda olduğu gibi herkesin kendi tarafında yaşayacağı iki devletli bir çözüm olmalıdır.”

Yalçın Kömürcügil

“2024 yılında Kıbrıs sorunu ile ilgili bir gelişme beklemiyorum. Keşke çözüm olsa Kıbrıs sorunu sona erse ancak öyle bir durum şu an için söz konusu değildir. Kıbrıs sorununda esas çözülme ivmesini sağlayacak büyük paydaş, büyük ülkelerin çıkarlarıdır. Bu kıvam henüz oluşmadığı için Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulacağını düşünmüyorum. Bir çözüm olması halinde birleşik federal bir Kıbrıs modeli ile çözüm sağlanmalıdır.”

“2024 yılında Kıbrıs sorunu ile ilgili bir çözüm veya bir gelişme beklemiyorum. Bu güne kadar bekledik ancak olmadı. Ben de bir çözüm olmasını istiyorum ancak şu an için böyle bir inancımız yoktur. Bu gelişmeler neticesinde Kıbrıs sorununun çözüleceğine olan inancım kırıldı. Anlaşma olacağını çok duyduk ancak bir türlü anlaşma olmadı. Zamanında Annan planına biz evet dedik Rumlar hayır onlar Avrupa Birliğine girdi biz Asyalı olduk. Eskisi gibi karışık yaşamak mümkün olmayacağını düşündüğüm için iki toplumlu iki devletli bir çözüm modelinin uygulanması doğru olacaktır.”

Ömer Ökçün

“2024 yılında Kıbrıs sorunu ile ilgili bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Çözüm olmasını istiyorum ancak şu an böyle bir ışık göremiyoruz. Bir çözüm olması halinde kendi içinde iki toplumlu iki devletli dışta da tek bir cumhuriyet olacak şekilde bir çözüm olmasını istiyorum.”

Osman Aktan

“Bu yıl içinde Kıbrıs sorunu ile ilgili bir çözüm bir gelişme beklemiyorum. Çözüm olmasını elbette ki istiyorum ancak şu anda böyle bir durumun henüz oluşmadığı aşikârdır. Eğer bir çözüm de olacaksa iki toplumlu iki devletli bir çözüm modeli uygulanmalıdır.”