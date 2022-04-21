Maraşlı’nın cezası 7 yıl arttı, 32 oldu

Suna ERDEN

Gazimağusa bölgesinde 27 Aralık 2013 tarihinde işlenen Ahmet Aybak cinayeti ile ilgili yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan İbrahim Maraşlı ile Mustafa İlhan Tuncay hakkındaki istinaf başvurusu dün karara bağlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adam öldürme suçundan 25 yıl hapse mahkûm edilen İbrahim Maraşlı’nın cezası yükseltildi.

Yargıtay, sanığın cinayeti planlı işlediğine bulgu yaparak, cezasını 32 yıla çıkardı.

Olayda suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Mustafa İlhan Tuncay hakkındaki karar ise onandı.

Cinayet planlıydı

Başsavcılığın, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanıklar hakkında 2016 yılında verdiği kararı yetersiz bularak yaptığı istinaf başvurusu dün sonuçlandı.

Yargıtay, alt mahkemenin Maraşlı hakkında verdiği ceza kararını hatalı buldu.

Mahkeme, sanık Maraşlı’nın alt mahkemede adam öldürme suçundan mahkum edildiğine değinerek, olguların olayın planlı cinayet olduğunu gösterdiğini belirtti.

Başkan Gülden Çiftçioğlu, üyeler Bertan Özerdağ ve Beril Çağdal’dan oluşan heyet sanık İbrahim Maraşlı’yı ‘taammüden adam öldürme’ suçundan mahkûm edip, alt mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını iptal etti.

Heyet, Maraşlı’nın cezasını 32 yıla çıkarırken, Mustafa İlhan Tuncay'ın almış olduğu 3 yıllık cezayı onadı.

Davanın geçmişi

Yeniboğaziçi’nde 21 Ocak 2014 tarihinde ormanlık alanda ayrelli toplamaya giden bir şahıs çukura gömülü bir ceset bulmuştu.

Olay polise bildirilmiş, ceset çukurdan çıkarılırken, olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı.

Aybak’ın cebinden çıkan cep telefonu ve otel anahtarı sayesinde kısa sürede cinayetin faillerine ulaşılmıştı.

Cesedin bulunmasından yaklaşık 10 gün sonra İbrahim Maraşlı ve Mustafa İlhan Tuncay yakalanmıştı.

Maraşlı’nın profiterol tatlısına koyduğu ‘Metomil’ türü zehirle Ahmet Aybak’ı öldürdüğü, daha sonra Tuncay’ın yardımıyla gömdüğü tespit edilmişti.