Marketler yarın kapalı

Sağlık Üst Kurulu dün toplanarak Coronavirüs önlemlerini ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Kurul, toplantısında tedbir kararları ele alınırken, henüz bir sonuca varılamadığı öğrenildi.

Sağlık Üst Kurulu’nun bugün yeniden toplanacağı, alacağı kararlara son şeklini vereceği ve Bakanlar Kurulu’na ileteceği bilgisi elde edildi.

Bakanlar Kurulu’nun da saat 15.00 sıralarında toplanarak, kurulun aldığı kararları değerlendireceği, akabinde kamuoyuna açıklama yapacağı belirtildi.

Sağlık Üst Kurulu’nun henüz tam karar almadığı ancak açık pazarların yeniden faaliyete başlamasına ve taksicilerin Güney Kıbrıs’a yolcu taşımasına izin verilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.

Marketler bugün açık, yarın kapalı

Kurul tarafından yeni kararlar açıklanıncaya kadar yürürlükte olan yasaklar devam edecek. Buna göre; bugün market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak. Marketler 08.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Yarın da eczane ve fırınlar haricinde tüm işletmeler kapalı olacak.

Sokağa çıkma yasağına dikkat

Ayrıca dün akşam 20.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi sabah 5.00’e kadar sürecek. Bugün sadece elzem ihtiyaçlar için ve kısa süreli evden çıkılabilecek.

Açık olan yerler

Öte yandan yürürlükte olan kararlara göre açık ve kapalı olan iş alanları ise şunlar;

- Restoran, cafe, büfe, sandviççiler, simitçi vb. hizmetler yalnızca paket servis, online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet verecekler. Bu sektörlerde oturma alanları kesinlikle kullanılmayacak. Paket servis hizmetleri ise 07.00- 21.00 saatleri arasında yapılacak.

- Giyim sektörü açık olacak ama ürün denemeleri yapılmayacak.

- Bet ofisler oturma alanları kullanılmadan kapıda işlem yapabilecekler.

-Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacak. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacak. Açık olan sektörlerde çalışan kişiler her on beş günde bir PCR testlerini yineleyecekler.

Kişiler, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamaları uygun olacaktır.

Kapalı olan yerler

-Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, kuaför, berber, güzellik salonları, dövmeciler, açık pazarlar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık olan devlet kurumları

-Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışabilecek.

-Bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda çalışması elzem görülen personel en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecektir.

-Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.