Tehlike uyarısı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’ta “Böyle mi başaracağız?” başlığıyla dün manşetten verilen maskesiz insan kalabalığı haberi vatandaşın tepkisine neden oldu.

Girne Limanı ve çarşısında maskesiz onlarca kişinin gezmesi, ayrıca sosyal mesafeyi de hiçe sayması tepkinin yanı sıra endişeye de yol açtı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, böylesi bir duyarsızlığın sonucunun vaka artışına neden olacağını ifade etti.

Vatandaşlar, daha fazla denetim yapılması gerektiğini ifade ederken, “Böyle giderse salgın başa çıkamayacağımız bir noktaya gelir” dedi.





Ne dediler…?

Yaşar Alpin

“Çevremde maskesiz insanlar görüyorum ve onları uyarıyorum. Uyardığım insanlar bazen dikkate alıyor ancak bazı zaman da sorumsuz davranarak maske takmamaya devam ediyor. Diyalog gazetesinin haberinde Girne’de maskesiz dolaşan insanlar gördüm. Bunu sorumsuzluk ve duyarsızlık olarak değerlendiriyorum. Bu insanların aklı yok mu? Henüz salgın bitmedi ve bu duyarsızlık nedeniyle herkes bedel ödüyor. Kimseyi düşünmeyen bu insanları şiddetle kınıyorum. Maskelerimizi takıp kurallar ve hijyene uymazsak daha çok kapanır açılırız ve her kapanıp açılma ile de ekonomi daha kötü bir hale gelir.”

Kemal Kızgın

“Çevremizde maske takmayan insanlar görüyoruz. Onları uyarıyoruz ancak bir şey söylediğiniz zaman suçlu da oluyorsunuz. Uyardığımız zaman laf söyleyenler oluyor. Maskesiz ve mesafesiz bir şekilde insanlar sokaklarda gezdiği sürece biz bu hastalıktan kurtulmayacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Kurallara uymama gibi bir lüksümüz yok ve uymayanlar da bunu yapmaktan vazgeçmelidir.”

Zafer Abbas

“Çevremizde maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan insanlar görüyoruz ancak uyardığımız zaman suçlu oluyoruz. Girne’de maske ve mesafesiz bir şekilde dolaşanların olduğunu gördük. Bu çok yanlıştır. Bu gibi kişilere devlet tarafından ağır cezalar verilmesi gerekiyor ki; birkaç sorumsuz kişi yüzünden herkes bedel ödemesin. Kurallara ve tedbirlere uymazsak bu salgından kurtulamayacağız. Bu konuda daha fazla duyarlılık ve denetim bekliyoruz.”

Hüseyin Sezer

“Çevremde maske takmayan insanlar görüyorum. Maske takmaları konusunda uyarılar yapıyorum ancak bazıları uyardığım için kızarak karşılık veriyor. Bazı zaman uyardığım kişilerden ‘sana ne’ karşılığını alıyorum. Kendini düşünmeyen bu kişiler evlerindeki ailelerini düşünsün ve artık bu hastalığın ne olduğunun farkına varsın. Diyalog gazetesinin haberlerinde de okudum, birçok insan Girne’de maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde dolaşıyorlardı. Bu durum tehlikeli ve toplum sağlığına karşı yapılan bir saygısızlıktır. Herkes artık silkelenip kendine gelmelidir. Bu gibi kişilere öyle 180 lira veya 200 lira değil daha ağır para ve hapis cezaları verilmelidir. Hükümetin bu konuda daha sıkı denetim yapıp, kurallara uymayanları cezalandırması gerekiyor. Kimsenin kimseyi hasta etmeye hakkı yoktur. Maske takmayanlar kadar hükümet de suçludur. Herkes gözünü açsın yoksa günün sonunda yine ağlayan biz olacağız.”

Kadem Kerimoğlu

“Maalesef ki sokakta maskesiz ve mesafesiz olan insanlara rastlıyoruz. Bu insanlara denk geldiğim zaman onları uyarıyorum. Bazıları uyarıları dikkate alıp hemen maske takıyor ancak bazı insanlar ters cevap verip kavga bile ediyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok uyarılar yapsa da hala bir duyarsızlık var. Kapanmamak için ve bu hastalıktan kurtulmak için herkesin bu kurallara uyması gerekiyor. Kapanmakla ekonomi de sağlık da olumsuz etkileniyor. Eğer bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak herkesin kurallara uyması gerekiyor. Diyalog gazetesinde Girne’de Kordonboyu’nda maskesiz dolaşan insanları gördük ve bence bu kurallara herkesin uyması için yetkililerin daha sıkı denetimler ve daha ağır cezalar uygulaması gerekiyor.”

Ertuğrul Arkan

“Çok sık olmasa da sokakta maskesiz ve mesafesiz dolaşan insanlara rastlıyorum. Onları gördüğüm zaman uyarıda bulunuyorum. Uyardığım insanlar “yanımda yok, alıp takacağım, arabada unuttum” gibi cevaplar veriyor. Girne’de de insanların maskesiz ve mesafesiz bir şekilde dolaştıklarını gördük ancak bunun nedeni denetimsizliktir. Önlem alınmadan denetimsiz bırakarak açıldığı için böyle oldu. Herkesi salgına karşı alınan tedbir ve kurallara uymaya davet ediyorum.”

Esat Uluç

“Sokakta maske takmayan insanlara zaman zaman rastlıyoruz. Tanımadığım insanlar olduğu için uyarmıyorum ancak salgının durumunu gördükçe artık uyarma kararı aldım. Bundan böyle maske ve mesafesiz olan insanları uyaracağım. Girne’de insanların maske ve mesafesiz dolaştığını gazetede gördüm ve bunu sorumsuzluk olarak nitelendiriyorum. Bu kurallar herkes içindir ve salgından kurtulmamız için herkesin uyması gerekiyor. Toplum olarak büyük bir endişe içerisindeyiz ve yetkililerin de bu konuda denetimleri arttırması ve herkesin kurallara uymasını sağlamalıdır.”

Birhan Denizalp

“Zaman zaman çevremizde maskesiz ve mesafesiz dolaşan insanlar görüyoruz. Herkesin sağlığı için kurallara uymamız gerekiyor. Salgın henüz bitmediği için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Girne’de Kordonboyu bölgesinde insanların maskesiz ve mesafesiz bir şekilde dolaştığını gördük ve bunun çok yanlış olduğunu, yetkililerin sıkı denetimler yaparak bunlara engel olması gerektiğini söylemek istiyorum. Herkes önce kendini, ailesini sonrasında da toplum sağlığını düşünerek hareket etmelidir.”

Fevzi Paşa Tatar

“Maskesiz ve mesafesiz bir şekilde sokakta dolaşan çok insanla karşılaşıyorum ve onları kurallara uymaları için uyarıyorum. Şimdiye kadar uyardığım kişiler uyarılarımı dikkate aldı ve ters cevap verenle karşılaşmadım. Bir salgın var ve bu salgın tehlikeli olduğundan uyarı beklemeden herkesin kurallara uyması gerektiğini düşünüyorum. Girne’de Kordonboyu’nda kuralların hiçe sayıldığını Diyalog gazetesinde gördüm ve okudum. Bu, çok yanlış bir davranıştır. Bu insanlar duyarsız davranmaya devam ederse hem toplum sağlığı hem de ülke ekonomisini tehlikeye atıyor. Herkes “neden açılmıyoruz” diye isyan ediyor ancak böylesi bir duyarsızlıkla nasıl açılma bekleniyor? Herkese çağrımdır kurallar bir iki kişi için değil herkes içindir. Bu kuralara uymak zorundayız. Yetkililer denetim yapmalı ve kuralları ihlal edenleri cezalandırmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 04:16