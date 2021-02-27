Suç ortağı bulunamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda polisten kaçan ancak eve gittiğinde Narkotik ekipleri karşısında bulan Barış Hüseyin Polattemiz hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kaçtıktan sonra sakladığı hintkeneviri türü uyuşturucunun yerini yakalanınca polise gösteren zanlı bir de itirafta bulundu.

Zanlı ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan bir şahıs aracılığıyla ithal ettiğini söyledi.

Soruşturma sürerken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıya uyuşturucu getiren şahsın arandığı açıklandı.

Ek süre talep eden polis, operasyonun 23 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Hamitköy’de gerçekleştirildiğini anımsattı.

Polis, operasyon esnasında zanlının aracının durdurulmak istendiğini ancak dur ihtarına uymayıp kaçtığını açıkladı. Polis, zanlıyı bulmak için ikametgahına gittiklerini, babasının huzurunda evde arama yaptıklarını ancak yasa dışı herhangi bir şey bulmadıklarını açıkladı.

Arama yaptıkları esnada zanlının eve geldiğini kaydeden polis, hemen gözaltına aldıklarını ifade etti.

Polis, zanlının korktuğu için kaçtığını söylediğini, ayrıca uyuşturucu maddeyi sakladığı yeri gösterdiğini belirtti.

Polis, zanlının sakladığı 6 gram hintkenevirini emare aldıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri 15 Şubat tarihinde Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiğini söylediğini, bu yönde araştırmalarının sürdüğünü, aranan bir şahıs olduğunu belirterek,

3 gün ek süre istedi.

Mahkeme aktarılan bilgiler ışığında zanlının tutukluluk süresini 3 gün daha uzattı.