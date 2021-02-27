Tatar’a büyük destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan “İki devletli vizyonun kararlılıkla arkasındayız" dedi

Tatar’a büyük destek
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki iki devletli vizyonun kararlılıkla arkasında olduklarını belirtti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının da bu süreci birlik-beraberlik içerisinde sürdürmesinin önemine değindi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladı ve nice sağlıklı yıllar diledi.
Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün diğer konularda olduğu gibi Coronavirüs pandemisi ile mücadelede de Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki dayanışmanın devam edeceğini, KKTC’ye aşı dahil, sağlık desteğinin süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Sözcüsü aracılığıyla, 27–29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de yapılacağını açıkladığı 5+BM gayrıresmi toplantısına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 
Recep Tayyip Erdoğan da, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki iki devletli vizyonun kararlılıkla arkasında olduklarını belirterek, "Bu birlikteliğimizi ve pozisyonumuzu güçlendiriyor" dedi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının da bu süreci birlik-beraberlik içerisinde sürdürmesinin önemine değindi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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