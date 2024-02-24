Meray Dürüst’ün diploması sahte

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde sahte diploma aldığı tespit edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst ise“sahte belge düzenlemesini tahrik etme” ve “sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlarından dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis memuru, 6 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan şikâyet doğrultusunda bir soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 25 Eylül 2019 tarihinde okulun 4 yıllık Psikoloji Bölümü’ne kayıt olduğunu, ilk 2 yıl derslere ve sınavlara girdiğini ancak son 2 yıl okula devam etmediği halde bir yıl daha derslere ve sınavlara girmiş gibi işlem yapıldığını açıkladı.

4 yıllık fakülteden 3 yılda diploma aldı

Polis, zanlının derslere girdiği 2 yıl süresince aldığı geçersiz notların da geçerli hale getirildiğini ve 3 yılda diploma verildiğini söyledi. Polis, zanlının aldığı diplomayı Millî Eğitim Bakanlığına verip, onaylattıktan sonra müdür olarak çalıştığı Çalışma Bakanlığına barem artışı almak için sunduğunu açıkladı.

Polis, Personel Dairesinin zanlının konumundan ve bareminin yeterli olmasından dolayı barem artışı vermediğini açıkladı.

Polise yalan söyledi

Polis, tutuklanan zanlının diplomayla ilgili izahat istendiğini; yaz okula gittiğini, üstten ders aldığını söylediğini ancak yapılan soruşturma sonucu doğruyu söylemediğinin belirlendiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında 9 ifade aldıklarını kaydeden polis, araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini, okulda eşinin yanı sıra akrabalarının da çalıştığını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

İmzası olan şahıslar soruşturuluyor

Polis memuru, ayrıca savcı Hasan Boşnak’ın sorularını da yanıtladı. Polis, savcının sorusu üzerine üniversitenin kayıtlarının incelendiğini, zanlının FF olan yani geçersiz ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, bir başka soru üzerine ise sahte diplomada mesele ile ilgili tutuklanıp, daha sonra teminata bağlanan üniversitenin rektörün imzasının olduğunu belirtti. Polis, ayrıca diplomada imzası olan diğer şahıslarla ilgili de soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin kendisiyle ilgili okulun sistemine girilen ders notları ve kayıtlarla ilgili bilgisi olmadığını öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 10:05