Mesleğe ilk adım atıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi mezunlarının yemin töreni yapıldı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen törene Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu Işıl Gürler ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da katıldı.

DAÜ 2025-26 akademik yılı bahar dönemi mezunları için cübbe ve meşaleli geleneksel Kente Veda Yürüyüşü de yapıldı.

Mağusa Gelişim Akademisi ile Namık Kemal Meydanı arasında yapılan yürüyüşe katılan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, Namık Kemal Meydanı’nda yaptığı konuşmada, mezuniyet yürüyüşünün Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa arasında yıllar içerisinde kurulan güçlü bağın simgesi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Bu şehirde edindiğiniz dostluklar, biriktirdiğiniz anılar ve kazandığınız değerler yaşamınız boyunca sizlerle birlikte olacak ” dedi.

Mezunlara meslek yaşamlarında bilimi, etik değerleri ve insan sevgisini rehber edinmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Hasan Kılıç, başarılarının yalnızca kariyerleriyle değil, topluma sunacakları katkılarla da anlam kazanacağını ifade etti.

