Miktar arttı

Suna ERDEN

Girne’de çalıştığı marketin kasasından 299 lira çaldığı gerekçesiyle tutuklanan, ifadesinde bir müşteriden eksik ödeme aldığını, kasasında çıkan açığı kapatmak için ilk kez suç işlediğini öne süren Alina Zubair’in yalan söylediği ortaya çıktı. Zanlının bir defaya mahsus değil birçok kez satış fişlerini iptal ettiği tespit edildi. Polis iki günlük kamera görüntülerini inceleyip, zanlının 517 lira çaldığını belirledi.

Miktarın artabileceği kaydedilirken, zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Olayı soruşturan polis, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 1 Eylül 2020 tarihinde satış işlemi olarak gerçekleştirmiş olduğu 299,80 TL ödemeyi fiş üzerinden iptal ederek parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.



Polis, olayın 11 Eylül’de bildirildiğini, zanlının gözaltına alınarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, bir müşteriden 300 liraya yakın eksik ödeme aldığını, kasasında açık çıktığını, kapatmak için bu suçu işlediğini söylediğini aktardı.

Kayıtlar incelendi

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde iki günlük kamera kayıtlarının incelendiğini ve çalınan miktarın 517 liraya çıktığını ifade etti.

Zanlının kasasında birçok iptal gerçekleştiğini, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan miktarın artabileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.