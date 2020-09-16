Öfkesine yenildi

Suna ERDEN

Kendisinden ayrılan erkek arkadaşının müstehcen fotoğraflarını eşine gönderdiği iddia edilen İranlı Elham Ghasemi (K-28) şikâyet üzerine gözaltına alındı.

Hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada A.M. (E-34) isimli şahsın eski kız arkadaşı olan Elham Ghasemi’nin eşine müstehcen fotoğraflarını gönderdiğini söyleyip, şikâyetçi olduğu belirtildi.

Fotoğrafların sahte Instagram hesabından gönderildiği belirtilirken, polis soruşturma başlattı.

Olayı soruşturan polis, önceki gün A.M. isimli erkek şahsın zanlı Elham Ghasemi ile bir ara sevgili olduklarını, ilişkisi olduğu dönemde kendisinden cinsel organının fotoğraflarını göndermesini istediğini söylediğini aktardı. Polis, A.M.’nin de cinsel organını cep telefonu ile çekip gönderdiğini belirtti.

Fotoğraflar sadece ondan vardı



Polis, A.M.’nin eşine sahte Instagram adresinden söz konusu fotoğrafların gönderildiğini ifade etti.Polis, A.M.’nin bu fotoğrafları sadece eski kız arkadaşı olan Elham Ghasemi ‘nin elinde olduğunu, bu nedenle onun dışında başka kimsede olmayan fotoğrafların eşine gönderildiğini belirterek, şikâyetçi olduğunu kaydetti.Polis, şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını, cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.Polis, fotoğrafların sahte Instagram hesabından gönderildiğini, bu yönde araştırma yapacaklarını kaydetti.

Zanlı suçlamaları kabul etmedi

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.