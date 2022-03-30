Milyarlar buharlaştı

Suna ERDEN

KKTC Kalkınma Bankası’nın 1993’ten 2015’e kadar 162 kişi veya şirkete vermiş olduğu 600 milyonluk kredinin geri dönmediği ve ‘donuk pozisyona’ düştüğü açıklandı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; 600 milyonluk kredinin bugünkü değeri milyarlarca liraya ulaştı.

Banka Genel Müdürü İnanç Babaliki de yaptığı açıklamada toplam kredilerin yüzde 48’inin geri dönmediğini belirtirken “Kalkınma’nın verdiği krediler KKTC halkının bankalardaki mevduatlarının yüzde 2’sinden tedarik edilmiştir” dedi.

İnanç Babaliki, 162 kişinin yasal ve idari takipte olduğunu belirtirken, bankanın kurulduğu günden bu yana sadece 4 icra işlemi yapılabildiğini vurguladı. Babaliki, geri ödenmeyen kredilerin, Kalkınma Bankası’nın yeni ve daha fazla miktarda kredi vermesini sınırlandırdığını söyledi.

162 kişi takipte

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, katıldığı bir televizyon programında dönmeyen kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babaliki, Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’inin geri ödenmemiş ve donuk pozisyonda olduğunu söyledi.

Babaliki, “Yasal ve idari takipte 162 kişi var. Dosya olarak baktımızda 700’e yakın dosyamız var” dedi.

Sadece 4 icra işlemi yapılabildi

İcrada bekleyen çok fazla dosya olduğuna işaret eden Genel Müdür Babaliki, Bankanın kurulduğu günden bu yana sadece 4 icra işlemi yapılabildiğini vurguladı.

Kronikleşen, ödenmeyen ve üstünden zaman geçen kredilerle ilgili yasal süreçlerin ilerletildiğini belirten Babaliki, icradaki dosyaların sonuçlandırılması için harekete geçtiklerini söyledi.

Babalikli, “Bankanın kurulduğu günlerde turizm, sanayi, hayvancılığın gelişiminin sağlanması için kredi verilmesi öncelikliydi. Marifet oydu. Ama günümüze geldiğimizde Banka’nın 30 yıllık geçmişinde şu anda marifet verilen kredilerle birlikte dönmeyen kredilerin geri tedariğinin olmasıdır. Bu yüzden çalışmalarımız hızla artmaktadır. Dönmeyen kredilerin nasıl ve ne şekilde dönmesini konuşuyoruz. Aşamadığımız prosedürleri aşmaya çalışıyoruz” dedi.

Çalışmak zorundayız

Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin KKTC halkının bankalardaki mevduatlarının yüzde 2’sinden tedarik edildiğini kaydeden Genel Müdür İnanç Babaliki, “Tam da bu nedenle birikim sahiplerine bu paraların geri ödenmesi için çalışmak zorundayız” dedi.

Babaliki, geri ödenmeyen kredilerin, Kalkınma Bankası’nın yeni ve daha fazla miktarda kredi vermesini sınırlandırdığını söyledi.

Babaliki, “Bu yıl verebileceğim 270 milyon TL krediyi ben neden 500 milyon TL’ye çıkartmayım. Kredilerin geri ödenmemesi bizi bu noktada sınırlandırıyor” dedi.