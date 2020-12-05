Minik Ayaz kuyuya düştü

20 metre derinliğindeki kuyuya düşen minik Ayaz Büyükdoğan hastaneye kaldırıldı



Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da, evinin bahçesinde bulunduğu sırada, kuyu kapağının çökmesi sonucu 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen 2 yaşındaki Ayaz Büyükdoğan, yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün saat 12.00 sıralarında, evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada, kuyu kapağına basan minik Ayaz, kapağın çökmesi sonucu 20 metre derinliğindeki kuyu içerisine düştü. Ayaz, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kuyudan çıkarılarak, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Minik Ayaz’ın herhangi bir hayati tehlikesinin olmaması yüreklere su serpti, polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.