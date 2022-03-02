Maliye Bakanı Sunat Atun, elektrik zammı ve beraberinde yapılan eleştirilerle ilgili açıklama yaptı. Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in “Gelin anahtarları size verelim otelleri siz yönetin” çıkışına yanıt veren Atun, “Bu açıklamaların modası geçti. Devlet yönetmek ciddi bir iştir... Bunu söyleyenin ortaya geçerli bir argüman koymalıdır. ‘Anahtarları size verelim’ demek, basit ve kışkırtmacı bir açıklamadır” ifadelerini kullandı. Maliye Bakanı Atun, “Devletimiz, bu kadar büyük bir kurum krizi ile hiç karşılaşmadı” diyerek, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batmasına dikkat çekti ve “Bir şekilde yolcuların gidiş-gelişleri devam etti ancak Kıb-Tek’in bir alternatifi yok. Güney Kıbrıs’a bağlı hale mi geleceğiz?” diye sordu.

Kesme limiti 675 TL

Maliye Bakanı Sunat Atun, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Atun, elektrik kesme limitinin 100 TL’ye düştüğünün doğru olmadığını belirterek, limitin 675 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ödeme bildiriminin ise 3 günden 7 güne çıkarıldığını duyurdu.

Maliye Bakanı Atun, “Elektrik kurumuna her gelen bir tekme atmış, faydalanmış. Buna karşılık kuruma hiçbir şey verilmemiş” ifadelerini kullandı.

“Elektrik kurumunu sürdürmek zorundayız” diyen Atun, elektriğe gelen zamma işaret etti ve “Sosyal yardım alanlara uygulanan tarifeleri değiştirmedik. Bu tarife, düşük gelirli vatandaşları korumayı öngörüyor” diye konuştu.

Kışkırtmacı bir açıklama

Atun, Otelciler Birliği Dimağ Çağıner’in eleştirilerine de yanıt vererek, “Bu açıklamaların modası geçti. Devlet yönetmek ciddi bir iştir... Bunu söyleyenin ortaya geçerli bir argüman koymalıdır. ‘Anahtarları size verelim’ demek, basit ve kışkırtmacı bir açıklamadır” ifadelerini kullandı.

Kıb-Tek’in bir alternatifi yok

Kıb-Tek’in tekrar eski gücüne kavuşması gerektiğine de vurgu yapan Atun, Türkiye’den gelecek olan yeni jeneratörler olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Atun, “Devletimiz, bu kadar büyük bir kurum krizi ile hiç karşılaşmadı” diyerek, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batmasına dikkat çekti ve “Bir şekilde yolcuların gidiş-gelişleri devam etti ancak Kıb-Tek’in bir alternatifi yok. Güney Kıbrıs’a bağlı hale mi geleceğiz?” diye sordu.

Kıb-Tek’in yönetim kurulunda şu anda bir değişiklik olmadığını da aktaran Atun, hükümetin güven oylamasından sonra gerçekleşeceğini söyledi.

Özellikle ek bir bütçeye ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Atun, “Biz hem kurumlarımızı hem de devletimizi yüzdürmek zorundayız” ifadelerini kullandı.