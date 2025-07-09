‘Pegasus’ müjdesi

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan edilen sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesinde" (MEB) yer alan 10’uncu parseldeki “Pegasus-1” hedefinde gerçekleştirilen sondajdan olumlu sonuç çıktığı ve yeni bir doğal gaz yatağı bulunduğu açıklandı.

Politis gazetesi “10’uncu Parselde Yeni Yatak” başlıklı haberinde söz sondajın olumlu sonucuyla ilgili resmî açıklamaların dün yapıldığını yazdı; yatağın büyüklüğünün daha sonraki bir aşamada belirleneceğini kaydetti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili olarak dün yaptığı yazılı açıklamada “Valaris DS-9” yüzer sondaj platformu tarafından Kıbrıs’ın 190 kilometre güneybatısında ve 1.921 metre derinlikte gerçekleştirilen “Pegasus-1” hedefindeki sondajın 350 metrelik bir doğal gaz rezervuarının varlığını gösterdiğini ifade etti.

Bunun büyük boyuta sahip bir doğal gaz yatağına işaret ettiğini, ancak yatağın gerçekten doğal gaz içerip içermediğinin teyit edilmesi gerektiğini yazan gazete, daha önce keşfi yapılan “Glafkos” yatağının boyutunun 100 metre, içerdiği tahmini doğal gazın da 5-8 Tcf (trilyon ayak küp) olduğunu hatırlattı.

Gazeteye göre açıklamasında ortaya çıkan verilerin değerlendirilmesi için önümüzdeki aylarda daha ileri analiz yapılacağını ifade eden Letimbiotis, başka teknik ayrıntıya ise değinmedi.

Sondajın “ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited” ile “Qatar Energy International E&P LLC” tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun ExxonMobil-Qatar Energy tarafından 10’uncu parselde yapılan ikinci doğal gaz keşfi olduğunu kaydeden gazete, 10’uncu parseldeki ilk doğal gaz keşfinin 2019 yılının şubat ayında duyurulan “Glafkos-1” hedefindeki keşif olduğunu anımsattı.

Hristodulidis’e bilgi verildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill’le gerçekleştirdiği telekonferansta yeni keşif konusunda bilgilendirildiğini kaydeden gazete, telekonferansta Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu ile ExxonMobil şirketinin Güney Kıbrıs’taki Genel Müdürü Varnavas Theodosiyu’nun da yer aldığını ifade etti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun geçen cumartesi günü Yunanistan’da yaptığı bir açıklamada yeni doğal gaz yatağının varlığını ilan ettiğini de anımsatan gazete, Papanastasiyu’nun ExxonMobil tarafından 10’uncu parseldeki “Pegasus-1” hedefinde yapılan son sondajın başarılı olduğunu açıkladığını iletti.