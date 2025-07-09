Önemli eserler sergilenecek

Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 13 Temmuz’a kadar sürecek Sanat Buluşması kapsamında Türkiye ve yurtdışından gelen sanatçılar yaratıcılıklarını tablolara yansıtacak.

Dr. Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir‘in küratörlüğünde, Hascen Doğan Esenyel’in koordinatörlüğünde organize edilen Sanat Buluşması’nda, yerli sanatçılar yanında Türkiye, İran, Rusya, Sırbistan, Azerbaycan ve Kongo’dan sanatçılar yer alıyor.

Sanatçılar dün sabah Güzelyurt Sergi Salonu’nu ziyaret ederek, geçen yıl sergilenen eserleri değerlendirme fırsatı buldu. Buradan ayrılan sanatçılar kendilerine tahsis edilen çalışma alanında sergide yer alacak resimlerin çalışmalarına başladı.

Sanatçıların bir hafta boyunca AKM’de gerçekleşecek çalıştayda çizeceği eserler, 12 Temmuz Cumartesi saat 18.00’de Güzelyurt Sergi Salonu’nda yapılacak açılışla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

