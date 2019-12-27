Müebbete itirazı var

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat köyünde tecavüz ettiği oğlu Mustafa Diker’i 6 Nisan 2012 tarihinde acımasızca öldüren ve cesedini Taşkent bölgesinde çöplüğe atan sanık Erol Diker’in istinaf başvurusu dün dinlendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 13 davadan müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın, karara itiraz için yaptığı başvuru Yagıtay Ceza Mahkemesi’nde ele alındı.

Taammüden adam öldürme suçlamasını kabul etmeyen ve oğlunu planlayarak öldürmediğini iddia eden sanığın istinaf duruşması karar oturumu için süresiz ertelendi.

13 davadan müebbet

Erol Diker ”taammüden adam öldürme, adam öldürme, 13 yaşından küçük çocukla cinsi münasebette bulunma, doğaya aykırı cinsi münasebet, vahim zarar, farklı tarihlerde gerçekleşen ciddi darp olayları, erkek çocuğuna namus ve ahlaka aykırı saldırı, delilleri imha etme, polise yalan bilgi verme ve 16 yaşından küçük çocuğa işkence etme” suçlarından yargılanmış ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.