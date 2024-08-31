Suna ERDEN

Türk tarafını müzakere masasına çekebilmek için önce kuzeydeki Rum mülklerinin satışı yapanları tutuklamaya başlayan, ardından yabancı turistlerin günübirlik KKTC ziyaretlerini kısıtlayan Rum Yönetimi, üçüncü darbe girişiminde Suriyeli göçmenleri kuzeye göndermeye başladı.

Son günlerde yasa dışı yollardan kuzeye geçen Suriyeli göçmen sayısındaki artışın, Rumların yürüttüğü politikanın bir sonucu olduğu ortaya çıktı. Rum polisi Suriyeli göçmenleri sınıra götürerek “Türk tarafına gidin, onlar sizi ülkenize gönderir” diyor. Onlar da kuzeye geçince Türk polisine sığınıyor.

Eşi ve iki çocuğuyla birlikte kuzeye geçen Suriyeli Abdulaziz Hassan’dan sonra dün de Abdullah El Muhann’ın polise verdiği ifade, Rum tarafının bu yeni taktiğini gün yüzüne çıkardı.

Suriyelilerin kuzeydeki yasalar gereğince tutuklandıktan sonra mahkemeye çıkarılması, yargılanması ve ceza aldıkları süre zarfında yaşamlarını sürdürmesi, devlete ciddi miktarlarda mali külfet getiriyor. Ceza süresinin tamamlanması sonrasında göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için ulaşım giderlerini de KKTC hükümeti üstleniyor.

Sınıra getirip, buraya gönderdiler

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve yasa dışı bir şekilde Kuzey Kıbrıs’a geçtikten sonra polise teslim olan Suriye uyruklu Abdullah El Muhann, dün ek tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 4 yıl önce kaçak bir şekilde güneye gittiğini, artık ülkesine dönmek için buraya geldiğini söylediği açıklandı.

Zanlının güneydeki bazı şahısların kendisine “Türk tarafına git, onlar seni ülkene gönderir” diyerek sınıra bıraktığını söylediği aktarıldı.

Polis, zanlının Birinci Derce Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve Gizli İttifak suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının 29 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Haspolat’ya henüz tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC topraklarına giriş yaptığını söyledi.

Polis, mahkeme emriyle tutuklanan zanlının ilk beyanında yaklaşık 4 sene önce Rum tarafına gittiğini ve ülkesine gitmek istediğini, bu sebepten dolayı gelip teslim olduğunu anlattığını açıkladı.

Polis memuru, daha önce KKTC'ye yine kaçak gelen diğer Suriye uyruklu şahısların da zanlı gibi ifade verdiğini belirterek, güneyde kendilerini Lefkoşa'da sınıra bıraktıklarını ve “Türk tarafına gidin onlar size ülkenize yollar” dediklerini açıkladı.

Polis, zanlı ve diğer Suriye uyruklu kişilere yardım eden şahıslarla ilgili de araştırma yaptıklarını açıkladı.

Polis memuru, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Suriyeli çift de aynı yöntemle gelmişti

Abdullah El Muhann gibi geçtiğimiz hafta sonu Suriyeli 27 yaşındaki Abdulaziz Hassan ile 18 yaşındaki eşi Saher Elmahmod 2 çocuklarıyla beraber birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, kuzeye gelmişti.

Polis, Suriye uyruklu Abdulaziz Hassan ve Saher Elmahmod’ın bir ve dört yaşlarındaki 2 çocuklarıyla birlikte 25 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı civarından birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını açıklamıştı. Polis, zanlıların ifadelerinde ülkelerinde dönmek için kuzeye geldiklerini ve teslim olduklarını söylediklerini açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalan zanlılar geçtiğimiz Çarşamba günü teminat talebiyle mahkemeye çıkarılmış, 8 aylık hamile olan Saher Elmahmod’ın çocuklarıyla birlikte yıldız öğrenci yurdunda, Abdulaziz Hassan’ın ise cezaevinde 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verilmişti.

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Yine aynı şekilde Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan 19 yaşındaki Suriyeli Ali Han, polise teslim olmuştu.

Polis memuru, zanlının 25 Ağustos 2024 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Lefkoşa'da, tespit edilemeyen bir bölgeden birinci derecede askeri yasal bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini söylemişti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu amacının ülkesine dönmek olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 10:10