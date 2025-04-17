İlk kez sahnelendi

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Her Şeyi Bilen Kitap’ adlı çocuk oyunu, 12 Nisan akşamı ilk kez minik izleyicilerle buluştu. Oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini Ufuk Aydoğan üstlenirken, sahnede Melis Girgen ile Arda Aygün rol aldı.

Oyunun sonunda, ‘Her Şeyi Bilen Kitap’ şarkısını seslendiren 23 Nisan İlkokulu öğrencilerinden Meserret Hirasayar, Filiz Akçadır ve Yamaç Aydoğan’a, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mete Ünal Girgen tarafından teşekkür belgesi ve kitap hediye edildi.

Yoğun ilgi gören gösterim sonrası oyunun, 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde saat 14.00’te yeniden sahneleneceği duyuruldu. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda oynanacak oyunun biletleri 200 TL karşılığında www.kibrisbiletcim.com adresinden veya oyun günü gişeden temin edilebilecek. Bilgi almak isteyenler 0533 821 21 44 numaralı telefona başvurabilecek.

Dekor tasarımı ve uygulaması Cem Taşlıovalı, ışık uygulaması Boysan Kuru, sahne amirliği ise Ada Cem Dönmez tarafından üstlenilen oyunun konusu özetle şöyle:

Aslan ve Ayı, ormanda en sevdikleri armut ağacının gizemli bir şekilde kaybolması üzerine, ‘Her Şeyi Bilen Kitap’ın rehberliğinde bir maceraya atılır. Kitabın sunduğu ipuçlarını takip eden iki arkadaş, hem ormanın sırlarını keşfeder hem de dostluk, cesaret ve bilgiye dair önemli dersler alır. Hikâye, doğanın gizemlerini araştırmanın ve kitapların yaşamımızdaki aydınlatıcı rolünü vurguluyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025, 09:47