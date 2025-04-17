Özgün çalışmalar yer alıyor

Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 6-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen 5. Gazimağusa Uluslararası Sanat Festivali’nde üretilen eserler Bandabuliya’da sergileniyor.

Sergi, 19 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Serginin açılışında festivale katılan sanatçılara plaket takdim edildi.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay Bandabuliya’nın Mağusa’nın geçmişte günün en erken açılan alışveriş merkezi ve şehrin en canlı noktası olduğunu, uzun zaman kullanılmaz halde kalan yeri göreve getirdikleri Hüseyin Bahca’nın kültür-sanatın kalbi haline getirdiğini, ona ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Gazimağusa dışında kalan yerlerin ünlü sanatçıların ve renkli ışıkların olmasıyla tanındığını ifade eden Uluçay, “Gazimağusa öyle bir şehir olmadı, Gazimağusa gazinoların şehri olmadı. Bol renkli ışıkların şehri olmadı ancak sanatçıların bu muhteşem rengarenk muhteşem eserlerle ışıldıyor. Ben bundan çok memnunum ben böyle kalması ve daha ileriye gitmesi için elimizden geleni yapacağız”dedi.

