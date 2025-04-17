Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada ekonomik hareketliliğin sağlanmasında temasların büyük önem taşıdığını vurguladı. Son yıllarda karşılıklı ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, bu sürecin iş birliğine önemli katkılar sağladığını ifade etti.
Ticarette güven ve iletişimin önemine dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Ankara Ticaret Odası arasındaki temasların güven temelli bir şekilde artarak sürmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“KKTC’ye ve içinde bulunduğumuz mücadeleye verdiğiniz değer için teşekkür ederiz.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, turizm merkezi Antalya’da açılışı yapılan yeni havalimanına da atıfta bulundu.
Antalya’nın KKTC ile arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Tatar, Akdeniz’de tarihi öneme sahip olan KKTC’nin turizm, yükseköğrenim ve tarım gibi alanlarda gelişmeye devam ettiğini vurguladı.
Mayıs ayında ilk kez düzenlenecek ve farklı ülkelerden katılımın olacağı TEKNOFEST’e de değinen Tatar, bu teknoloji fuarıyla KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak, milli güvenlik çatısı altındaki öneminin vurgulanacağını ifade etti.
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerini kabul etmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.
İş birliği gerekli
Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik hareketliliğin sağlanmasında temasların büyük önem taşıdığını vurguladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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YORUMLAR
Tamer Karadeniz - 5 dakika Önce
Hem KKTC Hemi da Ankara Ticaret Odası bu ziyaretle kaç iş anlasmasinin yapıldığını açıklamalı.. Gerisi yeme içme gezme tozma kumar mumar, yalan dolan yani..
"Son yıllarda karşılıklı ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar" . Bu ifadeden ne sonuç çıkar. Türkiye ile ticari ilişkiler hep maksimumdu. Tek taraflı da olsa. Son zamanlarda ne değişti a Ersin?
80 üniversiteden sana fahri doktorluk cermeleri mi? Erdoğan 'nın tam kuklası olman mı? Türki Cumhuriyetler yiyatrosu sergileyebilmeniz mi?