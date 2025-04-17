Fanatizm suçlaması

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, Baf Metropoliti Tihilo’yu “aşırı fanatizm” ile ve belediyenin sözde “Pontus soykırımı” günü olarak belirleyerek ve 6 yıldır 18 Mayıs'ta düzenlediği anma etkinliğine, bu yıl alternatif anma etkinliği organize ederek, insanlardan para toplamakla suçladı.

Fedonos’un Baf Metroplitliği'nin alternatif anma etkinliği için polise, sosyal uyumu, kamu yönetimini, Kilise-devlet iş birliğini riske sokan, aşırı fanatik tavrını da Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’ne şikayet edeceği haber verildi.

Haravgi; Baf Metropolitliği'nin, “Pontuslu Rumlar Derneği” başkanı Alkis Anastasiadis’in bilgisi olmadan adını kullanarak, 18 Mayıs’ta düzenleyeceği alternatif anma etkinliği için insanlardan para toplaması ve davetiyeler göndermesi üzerine Baf Belediye Meclisi’nin pazartesi günü toplanarak oyçokluğuyla şikayet kararı aldığını yazdı.

Belediye meclisinin üç üyesinin, alınan karara itiraz ettiğini, Agathi Savvidu isimli belediye meclisi üyesinin de kararın özellikle Metroplolitle ilgili üslubu ve içeriğine itirazını açıklama yayımlayarak ortaya koyduğunu kaydeden gazeteye göre, kararda, Baf Metropolitinin ve “Pontuslu Rum” cemaati unsurlarının keyfi ve bölücü davrandığı görüşüne yer verildi.

Gazete belediyenin, 7. anma etkinliğinin 18 Mayıs Pazar sabahı belediye meclisinden bir temsilcinin konuşma yapacağı dini, öğleden sonra da “Evagoras Pallikadiris” caddesindeki “Pontuslu Rum Soykırım Anıtı”ndan Belediye önündeki “28 Ekim Meydanına” yürüyüş ile başlayacak resmi olmak üzere iki aşamalı gerçekleştireceğini yazdı.

Öte yandan Politis, “Fedonas Baf Metropoliti Fihiko’ya Çok Öfkeli, Sen Sinod’un Derhal Müdahalesini İstiyor” başlıklı haberinde, Baf Belediye Başkanı Fedonos’un POLİTİS radyosuna yaptığı açıklamada, Metropolit Tihikos’un belediyeye yönelik tavrıyla ilgili şikayetlerini dile getirdiğini yazdı.