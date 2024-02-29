İtibar edilmesin

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının uzun zamandan beri ara bölgeyi ihlal eden tek yanlı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yeniden aday olan Niyazi Kızılyürek’in KKTC’de yürüttüğü seçim kampanyasına itibar edilmemesini de istedi.

Bakan Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Karpaz’daki Rum okullarında yapılan denetimde, 2015 yılından bu yana, içerikleri sakıncalı bulunmasından ötürü KKTC’de okutulmasına izin verilmeyen ders kitaplarının söz konusu okullarda okutulduğunun da tespit edildiğini de ifade etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu gündemdeki bazı konularla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin uzun zamandan bu yana ara bölgeyi ihlal eden tek yanlı faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, “Rum tarafının tüm itirazlarımıza rağmen oldu-bittiler yaratarak inşa ettiği ve Kıbrıs Türklerinin malları üzerinden geçen Larnaka-Dikelya-Aya Napa yolu; Pile-Kingsfield yolu ve Pile-Oroklini yolu, ara bölge ihlallerinden sadece birkaçıdır. Bu ihlallerin tümü Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün gözü önünde ve bilgisi dahilinde gerçekleştirilmekte, Birleşmiş Milletler ise Rum tarafının ara bölge ihlallerine tepkisiz kalarak, tarafsız bir görev ifa etmekten uzak yanlı bir tutum sergilemektedir” dedi

“Kızılyürek’in kampanyasına itibar edilmemelidir”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yeniden aday olan Niyazi Kızılyürek’in KKTC’de yürüttüğü seçim kampanyasına itibar edilmemesi gerektiğini de ifade etti.

“Avrupa Parlamentosu seçimleri için yeniden aday olan Niyazi Kızılyürek, nasıl ve nereden aday olup seçim kazanmış olduğunu unutmuş olacak ki, ülkemizde de seçim propagandası yürütme gayretine girmiştir” diyen Ertuğruloğlu, şu açıklamada bulundu:

“1960 uluslararası anlaşmalarının dahi, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumlarına kendi temsilcilerini ayrı ayrı seçtikleri bir sistem sunmasına rağmen, Niyazi Kızılyürek, 1963 yılında sadece bir Kıbrıs Rum Yönetimine dönüşmüş olan ve kendini dünyaya sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak pazarlayan yapıyı, tüm adanın tek egemen temsilcisi olarak kabul ederek, tarihte görülmeyen şekilde hem Kıbrıs Türkleri hem de Kıbrıs Rumlarından oy toplayacağı yeni bir örnek yaratma çabasındadır.”

“Dipkarpaz’da sakıncalı kitaplar tespit edildi”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Dipkarpaz’daki Rum okullarıyla ilgili Rum basınında yer alan iddialara da açıklık getirdi.

Ertuğruloğlu, 1975 yılında Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafı arasında varılan nüfus mübadelesi anlaşması çerçevesinde, Kıbrıs Türk tarafında ikamet etmeye devam etmek isteyen Kıbrıs Rumlarına belirli haklar tanındığını hatırlattı. Ertuğruloğlu, bu çerçevede, bölgedeki Rumların eğitim, dolaşım özgürlüğü, sağlık ve ibadet gibi haklarını rahatlıkla yerine getirmelerinin güvence altına alındığını vurguladı.

“KKTC Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren Özel Statülü Rum Okulları, ülkemizde ikamet eden Kıbrıs Rumlarının eğitim haklarından faydalanmasını temin etmektedir” diyen Ertuğruloğlu, bu okulların, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde faaliyet gösterdiğini, okullardaki öğretmenler ve ders kitaplarının ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gönderildiğini kaydetti. Ertuğruloğlu, öğretmenlerin atanması ve ders kitaplarının okullara ulaştırılmasının ise Birleşmiş Milletler Barış Gücü koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

KKTC’de ikamet eden Rumların 2003’ten beri kara sınır kapıları aracılığı ile Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edebildiğini söyleyen Ertuğruloğlu, “Ülkemizde güven ve huzur ortamında hayatını sürdüren Kıbrıs Rumları, ne yazık ki Kıbrıs Rum liderliği tarafından siyaset malzemesi olarak kullanılmakta, sözde 'enklav' altında yaşadıkları öne sürülerek, uluslararası platformlarda istismar edilme pahasına siyasi emellere alet edilmektedirler” dedi.