Bağlantıları mercek altında

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen, alınan ihbar üzerine Lefkoşa’da kaldığı pansiyon odasında silahla birlikte yakalanan 32 yaşındaki İsmail Baydar dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 gün ek tutuklama emri alındı.

Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi’nin düzenlediği ‘Fare Kapanı Operasyonu’ kapsamında yakalanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi. Ülkeye turist vizesiyle gelen, 8 Nisan’da pansiyona yerleşen zanlının bağlantılarının tespiti için cep telefonunun incelemeye alındığı belirtildi. Olayda azmettiren şahsın isminin baş harflerinin İ.F. olduğu, Türkiye’de yaşadığı açıklanırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; 18 Nisan 2025 tarihinde alınan bilgide Türkiye’de yaşayan ve isminin baş harfleri İ.F. olan bir şahıs tarafından KKTC'ye tetikçi gönderildiğini öğrendiklerini söyledi.

Polis; alınan bilgi üzerine "Fare Kapanı" operasyonu başlatıldığını, KKTC'ye gönderilen kişinin isminin İslam Baydar olduğunu ve Lefkoşa'da bir pansiyonda kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Balistik inceleme de yapılacak

Polis memuru; İslam Baydar’ın kaldığı pansiyon odasında arama yapıldığını, dolap içerisinde bulunan çantada, bir adet 7.65 mm çapında Brownig marka tabanca; bir tabancanın namlusuna sürülmüş halde 9 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; bu süre içerisinde zanlının cep telefonunun Data İnceleme Şubesine gönderildiğini belirtti. Polis; ele geçirilen silah ve mermilerin ise balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis; zanlının 19 Nisan tarihinde itiraf nitelikli ifade verdiğini, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği gerektiğini ifade etti.

Polis; meseleyi aydınlatacak kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini de belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

