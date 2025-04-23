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Bağlantıları mercek altında

Ülkeye bir iş insanını vurmaya gelen tetikçinin cep telefonu inceleniyor

Bağlantıları mercek altında
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Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen, alınan ihbar üzerine Lefkoşa’da kaldığı pansiyon odasında silahla birlikte yakalanan 32 yaşındaki İsmail Baydar dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 gün ek tutuklama emri alındı. 
Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi’nin düzenlediği ‘Fare Kapanı Operasyonu’ kapsamında yakalanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi. Ülkeye turist vizesiyle gelen, 8 Nisan’da pansiyona yerleşen zanlının bağlantılarının tespiti için cep telefonunun incelemeye alındığı belirtildi. Olayda azmettiren şahsın isminin baş harflerinin İ.F. olduğu, Türkiye’de yaşadığı açıklanırken, duruşmada olgular aktarıldı.
Polis; 18 Nisan 2025 tarihinde alınan bilgide Türkiye’de yaşayan ve isminin baş harfleri İ.F. olan bir şahıs tarafından KKTC'ye tetikçi gönderildiğini öğrendiklerini söyledi.
Polis; alınan bilgi üzerine "Fare Kapanı" operasyonu başlatıldığını, KKTC'ye gönderilen kişinin isminin İslam Baydar olduğunu ve Lefkoşa'da bir pansiyonda kaldığının tespit edildiğini belirtti. 

Balistik inceleme de yapılacak
Polis memuru; İslam Baydar’ın kaldığı pansiyon odasında arama yapıldığını, dolap içerisinde bulunan çantada, bir adet 7.65 mm çapında Brownig marka tabanca; bir tabancanın namlusuna sürülmüş halde 9 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını açıkladı. 
Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; bu süre içerisinde zanlının cep telefonunun Data İnceleme Şubesine gönderildiğini belirtti. Polis; ele geçirilen silah ve mermilerin ise balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis; zanlının 19 Nisan tarihinde itiraf nitelikli ifade verdiğini, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği gerektiğini ifade etti. 
Polis; meseleyi aydınlatacak kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini de belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 
Mahkeme talebi kabul etti.
 

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