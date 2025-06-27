İkisi de kaçaktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta 11 metre yükseklikten atlayarak yaşamını yitiren Chukwudi Oliver Nwauuisi’nin ölümüne neden olan Isaiah Edirium ve Amurir Andrew hakkındaki davada karar açıklandı.

Sanıklar, “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma” suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi.

Davanın kararında detaylar aktarılırken, sanıkların eski ev arkadaşları Nwauuisi’nin 125 Sterlin tutarındaki depozitosunu geri vermedikleri belirtildi.

Parasını alamayan Nwauuisi’nin, sanıkları “Size vudu büyüsü yaptıracağım” diyerek, tehdit ettiği kaydedildi.

Sanıkların, büyü tehdidi üzerine Nwauuisi’yi parasını ödeyeceklerini söyleyerek; eve çağırdıkları, büyüyü bozması için balta ile korkuttukları açıklandı. Korkan Nwauuisi’nin ise balkona koşarak 11 metreden atladığı ifade edildi.

125 Sterlin için canından oldu

Kararı okuyan yargıç; olayın 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12.55 raddelerinde Haspolat’ta belediye evleri 2. Sokak üzerinde bulunan apartman dairesi içerisinde meydana geldiğini söyledi. Yargıç; Nwauuisi’nin, eski ev arkadaşlarından 125 Sterlin depozito alacağını talep ettiğini; paranın ödenmemesi halinde Nijerya’daki kardeşine talimat verip, vudu büyüsü yaptıracağını söylediğini aktardı. Yargıç; sanıkların Nwauuisi’yi parayı ödeyeceklerini söyleyip eve çağırdıklarını anlattı.

Yargıç; Nwauuisi olayın yaşandığı eve gidince, sanıkların kapıyı kilitlediğini; Nijerya’daki kardeşini arayıp büyüyü bozdurmasını istediklerini ve bu nedenle tartışma yaşandığını belirtti.

Güneye kaçan sanıklar iade edildi

Ağır ceza yargıcı; sanıkların evlerinde bulundurmuş oldukları baltaları gösterip korkutmak için gösterdiğini; Nwauuisi’nin açık olan balkondan yerden 10 metre 95 santim yükseklikten beton zemine atladığını kaydetti.

Yargıç; Nwauuisi’nin ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, 25 Ocak 2023 tarihinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yargıç; sanıkların olay sonrası Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine Suç ve Suçlara İlişkin Bilgi Değişim Ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde güneyde tespit edilerek tutuklandıklarını; 20 Ocak 2023 tarihinde Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısı’nda teslim edildiklerini aktardı.

Yargıç; yapılan araştırmada sanık Edirium’un 3 Eylül 2021 tarihinden, Andrew’un ise 29 Nisan 2022 tarihinden yakalandıkları 2023 yılı Ocak ayına kadar ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Sanıkların ülkede kaçak yaşam sürerken, depozito nedeniyle tartıştıkları maktule balta gösterip şiddet kullanma tehdidinden bulunarak, çok korkmasına ve 10 metre 95 santim yüksekten atlamasına neden olduklarını ifade eden yargıç; ülkeye öğrenci olarak gelip kaçak duruma düşen birçok kişinin, oldukça ciddi suçlara karıştıklarını belirtti.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen yargıç, oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

