Neşe dolu bir insandı

Kıbrıs’ın ilk kadın spikerlerinden olan, uzun yıllar BRT kurumunda hizmet veren Sevilay Direkoğlu sevenlerine veda etti.

Oldukça sağlıklı bir yaşam süren ve neşe dolu bir insan olarak tanınan Seviley Direkoğlu’nun ani vefatı büyük bir üzüntü yarattı. Eski çalışma arkadaşları ve dostları sosyal medyada Direkoğlu’nun ölümünden duyulan acıyı paylaştı.

Merhum ressamlardan, emekli turizm müsteşarı Fikri Direkoğlu’nun eşi olan, 3 çocuk annesi Sevilay Direkoğlu, ülke sorunlarına karşı da son derece duyarlıydı. Direkoğlu, geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

Ağlamak geldi içinden

Benim güzel Adam... Bir zamanlar ne güzel yaşadık seninle...

Şimdi aramıza NİFAK sokanlar ALLAH'tan bulsunlar...

Hayat pahalı, fırsatçılar ceplerini doldurmakla meşgul…

Trafik korkunç…

Esrar okullarımıza kadar girdi

Satanlar en lüks araçlarda çalım atıp geziyorlar da uçağa atıp deport edecek hükümet yok...

Yediklerimizde Kimyasallar bol…

Elektirikler şu anda kesik.

Deniz'lerimiz lağımdan' farksız

PAPUA, YENİ GİNE bile bizden ileride…

Eski mutlu günlerimizi elimizde fener arıyor bulamıyoruz...

Daha da uzatabilirdim yazdıklarımı ama ağlamak geldi içimden...

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, 10:51