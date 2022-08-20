‘Nihai karar Bakanlar Kurulu’nun’

Maliye Bakanı Alişan Şan, kamuda örgütlü sendikalarla ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi.

Maliye Bakanlığı’nda dün gerçekleşen toplantıya KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ADA-SEN, MEMUR-SEN ve HAK-SEN başkan ve temsilcileri katıldı.

Maliye Bakanı Alişan Şan, görüşme öncesinde sendikalar arasında görüş farklılıkları olduğunu, fakat kendisinin yaşanan söz konusu krizi çözmek adına sendika temsilcileriyle bire bir görüşerek uzlaşı sağladığını, ardından da tüm sendikaların katılımıyla geniş katılımlı toplantıya geçildiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına düzenleme yapılması çalışmalarının yoğun bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, ancak nihai kararın Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi.

Bakan Şan konu ile ilgili yetkili sendikalarla, 29 Ağustos Pazartesi günü yeniden bir araya geleceğini ve sendikalar ile randevu tarihi konusunda hem fikir olduklarını açıkladı.

Şan, gerçekleşen görüşmede ayrıca, kendisinin sendikaları dikkate almadığı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlerin şahsını ve ekibini üzdüğünü dile getirdi.

Sendikalar Maliye Bakanı Şan'dan bilgi bekleyecek

Bu arada Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sendikaların vergi dilimleri ve 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilenlere ilişkin talepleriyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında haftaya Bakanlar Kurulu'na yapacağı sunumun ardından, 29 Ağustos Pazartesi günü sendikalara bilgi verileceğini ilettiğini kaydetti.

Sendikalar adına ortak basın açıklamasında Bengihan, Bakan Şan ile görüştüklerini ve görüşmede sendikaların talepleriyle ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmakta olduğunu, takvimlendirme ve oranlarla ilgili sendikalara detaylı bilgi verileceğini öğrendiklerini belirtti.

Bu arada HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, HAKSEN’in de aralarında bulunduğu sendikaların Maliye Bakanı Alişan Şan ile 29 Ağustos Pazartesi yeniden bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Süreçle ilgili açıklama yapan HAKSEN Başkanı Orhan Sönmezer, “Girişimlerimizin sonuç vermesi sevindiricidir. Bizler için asgari ücretle çalışan ve göç yasası olarak bilinen 472010 ile işe giren insanlarımızın daha insanca koşullara kavuşması öncelikli bir görevdir. Bu bağlamda sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

