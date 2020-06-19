Sevenleri şokta

Gümrük memuru Fatih Öztürk, görevli olduğu Ledra Palace Sınır Kapısı'nda aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Kalbinde sorun olduğu, daha önce operasyon geçirdiği öğrenilen Öztürk’ün görev değişimi sırasında fenalaştığı öğrenildi.

Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk’ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Henüz 44 yaşında olan Öztürk’ün kalbinde pille yaşadığı kaydedildi. Ölümüyle sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğan Öztürk’ün bugün toprağa verileceği öğrenildi.