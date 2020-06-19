Mahkeme affetmedi

Suna ERDEN

Girne’de 2017 yılı Aralık ayında yaşanan olayda ailesi ile markette bulunan 12 yaşındaki çocuğun kalçasını sıkıp taciz eden, daha sonra kızın dışarı çıkmasını bekleyip tacizine devam eden 46 yaşındaki Şehmus Çim’in istinaf başvurusu dün görüşüldü.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 5 yıl hapse mahkûm edilen, verilen cezayı çok bularak istinafa giden sanığın mahkûmiyeti onandı. Yüksek Mahkeme, sanığın planlı bir şekilde taciz suçu işlediğine bulgu yaptı ve alt mahkemenin vermiş olduğu 5 yıl hapis cezasını onadı.

Çocuğu takibe aldı

Sanığın itirazını görüşen Yüksek Mahkeme, olguları aktararak kararını açıkladı. Mahkeme, olayın 2017 yılında Girne’de bir markette meydana geldiğini ve sanık Şehmus Çim’in “Cinsel istismar” suçundan yargılandığını belirtti.

Mahkeme kararında, söz konusu kız çocuğunun 11 yaşındaki kardeşi ile markette kasada sıra beklerken, Çim’in kalçasını sıktığını, küçük çocuğun olayın bir yanlışlık olabildiğini düşündüğünü ancak saldırganın elinde poşetlerle çocukların arkasından çıkarak aynı suçu yine tekrarladığına dikkati çekti.

Ailenin polise şikâyetçi olduğu, sanığın tutuklandığı belirtildi.

Davanın cinsel içerikli olduğu ve iki küçük çocuğun mahkemede tanıklık yaptığı ifade edildi.

Sanık Çim’in ülkeye öğrenci olarak geldiği ve özgürce yaşayan bir çocuğun haklarını elinden almaya çalıştığı kaydedildi.

Mahkeme, 46 yaşındaki sanığın 12 yaşındaki çocuğu planlı bir şekilde hem market içinde hem de market çıkışında taciz etmesinin ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı. Mahkeme, sanığın ceza indirimi talebini reddettiklerini açıkladı.