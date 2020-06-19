Bugün 14.00’e kadar süre verdi

Başbakan Tatar’la görüşen Özersay, hükümetin devamı için Turizm Bakanı Üstel’in istifasını istedi

Bugün 14.00’e kadar süre verdi
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Raif DOĞRU

   Dünyanın önde gelen tur operatörlerinden Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar’ın   Lapta bölgesinde 400 yatlık marina ve 5 yıldızlı otel projesi için özel uçağıyla adamıza gelmesi sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Başbakan Ersin Tatar’ın “istifa et” önerisini kabul etmedi.
   Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Bakan Üstel, Başbakan Tatar’la yaptığı görüşme sırasında “Suçum olmadığı halde günah keçisi yapıldım” diyerek istifa etmeyeceğini söyledi. Bu arada Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, dün öğleden sonra Başbakan Tatar’ı ziyaret ederek, Üstel’in istifasında ısrarlı olduklarını söyledi ve hükümetten çekilme mesajı verdi. Özersay’ın, Başbakan Tatar’a bugün 14.00 kadar ‘gereğini yapması için’ süre verdiği öğrenildi. Tatar ise, hükümetin devamını sağlamak amacıyla ‘gereğini yapacağını’ söyledi.
   Tatar-Özersay görüşmesi sonrasında Girne ilçe örgütünden bir heyet Başbakanlık binasına giderek Tatar’la görüşmek istedi. Üstel’i destekleyen heyet, görevden alma yönüne gidilmesi halinde parti içinde olumsuz gelişmelerin yaşanacağı yönünde uyarı yaptı.
   Başbakan Tatar, kendisiyle konuşanlara, Ünal Üstel’i sevdiğini, birlikte mücadele ettiklerini, fakat zor bir süreçten geçildiğini söyledi.
   Tatar, hükümetin yeni bir paket açıklayacağını ve ekonomik sektörlere rahatlama geleceğini belirterek, böylesi bir süreçte hükümeti bozmanın doğru olmayacağını anlatarak “bunun doğrusu Üstel’in çekilmesi ve beni karar almaya zorlamamaktı” dedi.
   Tatar’ın bugün açıklama yaparak Üstel’in yerine yeni Turizm ve Çevre Bakanı’nı açıklaması bekleniyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Osman nalbantoglu
Osman nalbantoglu - 5 saat Önce

Sn basbakan yanlis yapiyor.ubpyi hp yonetiyorsa basbakan orda oturmasin.hp ubpyioynatiyor

alı
alı @Osman nalbantoglu - 4 saat Önce

hp esır aldı tatarı

alı
alı - 4 saat Önce

hp nın esırı oldu ersın tatar ubp

AHMET SERYİR
AHMET SERYİR - 3 saat Önce

BU KONUDA DİK ve KARARLI DURUŞU NEDENİYLE ÖNCELİKLE SAYIN KUDRET ÖZERSAY'ı SONRASINDA DA BAŞBAKAN SAYIN ERSİN TATAR'ı KUTLUYORUM

Halit kondo
Halit kondo - 3 saat Önce

Burda icisleri bakanliginin hic mi sucu yok bir Tek turizim bakani mi suclu

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