Deneyimler paylaşılacak

İnşaat Mühendisleri Odası ile Hazır Beton Üreticileri Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Verilen bilgiye göre, iki kurum arasında karşılıklı fayda esasına dayanarak, bilgi ve deneyim paylaşımı, uygulama, eğitim ve belgelendirme konularında işbirliği yapılmasına karar verildi. Ayrıca kurulacak denetim mekanizması ile beton tasarımının denetlenmesi hedefleniyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizdeki yapıların büyük bölümünün taşıyıcı sistemini oluşturan betonun çeşitli avantajlara sahip olması lider bir yapı malzemesi olarak inşaat sektöründe devamını sağlayacaktır. Bu gelişimlere bağlı olarak beton kalitesinin güvenilirliği özellikle depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve standartları için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle beton, üzerinde en çok araştırma yapılan yapı malzemelerinden biridir.

Bu kapsamda bir süre önce başlanan protokol çalışmaları neticelendirilip sonuçlandırılmıştır. İnşaat Mühendisleri Odasında imzalanan protokol kapsamında ortak komite kurulmuş ve atılacak adımlar için yol haritası belirlenerek çalışmalara başlanmıştır.”

