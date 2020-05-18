Uzun süre sakladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Altunçay isimli markette kasiyer olarak çalışan Mehmet Altınöz hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Zanlının geçtiğimiz mart ayında 11 günlük süre içerisinde yaptığı satışlardan elde ettiği 398 lirayı çaldığı belirtildi. Mart ayında meydana gelen hırsızlık olayının önceki gün anlaşıldığı, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığı kaydedildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Altunçay isimli markette kasiyer olarak çalışan Mehmet Altınöz’ün müşterilerden 09-20 Mart 2020 tarihleri arasında yaptığı satışlardan almış olduğu toplam 398,75 TL parayı kasadan iptal ederek şirket muhasebesine yatırmayarak çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 16 Mayıs 2020 tarihinde şikâyet üzerine tutuklanıp, hücreye yerleştirildiğini belirtti. Soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve makbuzlar olduğunu kaydeden polis, zanlının serbest kalması halinde araştırmalarına etki edebileceğini ifade etti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkemeye hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına emir verdi.