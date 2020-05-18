Güneyden uçak, Türkiye’den 3 helikopter geldi

Aşırı sıcakların başlamasıyla birlikte dün iki ayrı bölgede meydana gelen yangınlar büyük üzüntü yarattı. Öğle saatlerinde Gönendere’de başlayan yangın, ekinlere zarar verirken, daha sonra Tepebaşı’nda ormanlık araziyi alevler sardı. İtfaiye ve Sivil Savunma araçlarının yetersiz kalması üzerine önce Türkiye’den, daha sonra Güney Kıbrıs’tan yardım istendi.

Türkiye’den 3 adet yangın söndürme helikopteri gelirken, olay yerine giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ‘müdahalede geç kalındığını’ tespit ederek Rum lideri Nikos Anastasiadis’i aradı. Anastasiadis, bir yangın söndürme uçağı ile bir helikopteri süratle kuzeye gönderdi. KKTC halkı hem Türkiye’ye, hem de 1974’ten bu yana ilk kez böylesi bir yardım yapan Rum Yönetimine teşekkür etti.

İki bölgede eş zamanlı yangın

Kuzey Kıbrıs’ta dün iki ayrı bölgede eş zamanlı yangınlar meydana geldi. Gazimağusa’ya bağlı köyler Gönendere-Pınarlı arasında saat 11. 30, Serdarlı’da ise 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Gönendere Şehitliğinin güneyinde çıkan yangın geniş bir alana doğru yayıldı.

Yol kenarında başlayan yangına itfaiye ve çevre halkı iş makineleri ile müdahale etti.

Gönendere - Pınarlı arasında çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre, yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve çok sayıda zeytin ağacı yandı.

Serdarlı’da saat 12.30 sıralarında, köyün güney kısmında yol kenarında başlayan yangında kısa sürede söndürüldü. Yangında 8 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa ve zeytin ağaçları yandı.

Bir taraf söndürülürken, diğer tarafta alevler yayıldı

Ekipler Gazimağusa tarafındaki yangını söndürmeye çalışırken, saat 11. 30 sıralarında

Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanda başlayıp Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne kadar ulaşan yangın paniğe neden oldu, ülkedeki tüm birimler seferberliğe geçti.

İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel, belediyelere ait tankerler yanında belde halkı da traktörler ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalıştı.

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolu trafiğe kapatılırken, rüzgâr nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.

Herkese çağrı yapıldı

Belediyeler, polis, resmi kurumlar sosyal medyadan iş araçları ile su tankerleri olanlara çağrıda bulunup, yardım istedi.

Lefkoşa ve Girne’den iş aracı ve su tankeri olan bazı kişiler yangın yerine gitti, söndürme çalışmalarına katıldı.

Akıncı: Güney, Türkiye ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yardım istedi

Yangını söndürmek için tüm ülke seferber olurken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan yardım istedi.

Tepebaşın’daki yangın bölgesine giderek, inceleme yapan ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Akıncı, tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi. Türkiye’den yangın helikopteri istendiğini ve helikopterin Adana’dan yola çıktığı bilgisini alıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs’tan da yangın söndürme çalışmaları için yardım talep ettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanlığı girişimi ile İngiliz Yüksek Komiserliği’nden de helikopter talep edildiğini, ancak Dışişlerine helikopterin arızalı olduğu bilgisinin verildiğini belirtti.

Türkiye’den 3 helikopter, güneyden bir uçak geldi

KKTC’den yapılan yardım talebi üzerine güneyden bir helikopter, bir uçak, Türkiye’den de ilk etapta 2 yangın söndürme helikopteri geldi.

Uçak ve helikopter desteğinin gelmesiyle karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da başlandı.

Türkiye’den saat 15.00 sıralarında gönderilen iki helikopterin yanı sıra akşam saat 18.00’de de üçüncüsü gelip, havadan yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Herkes seferber oldu

Havadan helikopterler, karadan itfaiye araçları ve dozerlerle yangına müdahale sürdü, itfaiye, Sivil Savunma, asker, polis ve Orman Dairesi ekipleri bölgede çalışmalarına devam etti. Yangın söndürme helikopteri, denizden su alarak müdahale etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının söndürülmesinde itfaiyeye destek için Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopterleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm imkanlarının seferber edildiğini açıkladı.

Mücadele saatlerce sürdü

Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde saat 11. 40 sıralarında başlayan yangın saat 18.00 sıralarında kontrol altına alınmaya başlandı, alevlerin ODTÜ kampüsünü sarması engellendi.

Türkiye ve güneyden gönderilen 5 hava aracı, karadan yürütülen çalışmalar geç saatlere kadar sürerken, 20.00 sıralarında yangının büyük bir kısmı kontrol altına alındı.

Yangın yerine giden Başbakan Tatar, yaptığı açıklamada, yangının önlenmesi için olağanüstü bir gayret ve çalışma olduğunun altını çizdi.

Tatar, Türkiye ve Güney ile yaptıkları görüşmelerden sonra yardım geldiğini belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığından bahseden Tatar, çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür etti.

Rum Hükümet Sözcüsü: Uçak ve helikopter gönderdik

Bu arada Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’ta çıkan büyük yangının söndürülmesi için yardımda bulunduğunu belirtti.

Kusios, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talebi üzerine yangının söndürülmesi için yardım sağlandığını belirtti.

8 asırlık zeytin ağaçları kül oldu

Tepebaşı köyünün güneyinde çıkan ve şiddetli rüzgârla Kalkanlı’ya kadar ulaşan yangın sonucu, Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı Vadisi’ndeki asırlık zeytin ağaçları da zarar gördü, bazıları kül oldu.

2 bin zeytin ağacının bulunduğu ve anıt zeytin ağaçları olarak bilinen bölgedeki ağaçlardan 400’ü 500 yaşının üzerinde, en yaşlı ağaçların ise 800 yıllık olduğu biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:52